La revelación de Broncano cinco años después: "Lo he contado como una anécdota y es una puñalada"

Ana Morgade ha pasado por La Resistencia (#0) como un tsunami. La colaboradora de Zapeando y El Hormiguero protagonizó uno de los momentos más extraños de la historia del programa de Broncano.

Y es que, Morgade tuvo que decir cuánto dinero tenía a cambio de que borrasen una parte de la entrevista en la que la cómica y actriz hablaba de "una directora".

Los dos cómicos hablaron de sus comienzos y de que coincidieron en Cuatro, en Estas no son las noticias, programa en el que estaban Quequé, Marta Nebot, Dani Rovira y Javier Coronas.

Después, sus caminos se separaron hasta que llegó el casting de Zapeando, programa que acaba de cumplir cinco años en laSexta y en el que Morgade está desde sus inicios. "Sabes que yo estaba en el casting de Zapeando pero no me cogieron", contó Broncano. "Pero si yo no hice casting para Zapeando, cómo íbamos a coincidir ahí...", replicó Morgade, dejando al presentador perplejo y al público muerto de risa.

"Hubo gente a la que os ficharon directamente y a la purria al casting", aseguró Broncano.

"No, a mí me llamaron como invitada para ir un día nada más. Hice más o menos lo que me mandaron y me dijeron 'pues nos ha gustado, vente un par de días más pero no te hagas muchas ilusiones que esto va como una mierda y en cualquier momento lo cerramos", confesó Morgade.

"Yo conocí en el casting de Zapeando a Jorge Ponce, y no nos cogieron", insistió Broncano.

Morgade desveló que a Ponce sí lo cogieron y que estuvo en algunos programas. "Al único que no cogieron es a mí... Lo he contado como una anécdota y esto es una puñalada", sentenció Broncano.