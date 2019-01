El plató deMujeres y Hombres y Viceversa (Cuatro) fue testigo este martes de algo que nunca había ocurrido en el programa de amoríos. Una de las participantes, Claudia, dejó con la mandíbula desencajada a la presentadora Toñi Moreno y a la asesora Nagore Robles con su respuesta cuando le tocó decir con qué tronistas quería tener una cita.

Varios chicos ocupaban los tronos pero Claudia señaló que, además de a Manu, la persona que quería conocer no estaba allí. "¿Cómo?", "¿Qué?", se empezó a escuchar a coro. "Éste es un programa para encontrar el amor, ¿no? Yo he sido siempre sincera y hay otra persona que me encaja, que es tronista y es Jenni", contestó.

Como @myh_tv haga un trono les, gay, bi o trans me subo al carro. YA ES HORA.



Esta chica, Claudia, abre la veda. Más visibilidad LGBTQ.@Nagore_Robles y @tmorenomorales fantásticas con su reacción 😂 pic.twitter.com/M7QKFwIEKB — ℰ𝐯𝐚 ℳ𝐚𝐫í𝐚 🌪️ (⚡🐼💥) (@3vytaaa) 15 de enero de 2019

En ese momento las cámaras mostraron las caras de estupefacción de tronistas y pretendientes, mientras que Nagore Robles se lanzaba al suelo y hacía la croqueta y Toñi Moreno se ponía a bailar mientras aplaudía.

"Aquí estamos para conocer a gente y para pedir citas, ¿no?", defendió Claudia, que dijo que le encantaría tomarse un café con Jenni si ella estaba de acuerdo.

"Os voy a decir una cosa. No quiero decir que el que yo haya llegado a este programa haya influido en nada, ¿eh?", bromeó Toñi Moreno, que con tanta emoción llegó a gritar: "¡Estoy hasta sudando!".