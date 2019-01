Ernesto Sevilla volvió este martes a La Resistencia, el programa de David Broncano en #0 de Movistar + como parte de una de las secciones del formato. El humorista se sentó en el sofá con un bote de espuma de afeitar que desde un primer momento inquietó a Broncano.

"¿Por qué traes objetos?", le preguntó el presentador, a lo que Sevilla respondió que ya no sabía que hacer para llenar los menos de 10 minutos que dura su intervención. Y desde luego, lo que iba a hacer con ese bote iba a dejarle sin palabras.

"Como estamos en un programa de televisión, voy a hacer una cosa que yo hago en mi casa cuando estamos de fiesta", comenzó diciendo el intérprete de La que se avecina, que empezó a bromear con Broncano con quién podría ir a su fiesta e incluso mencionaron el nombre del líder de Vox, Santiago Abascal.

"Cuando estamos de fiesta y vemos que la cosa está decayendo, por ejemplo cuando son las cinco de la tarde y la gente empieza a decir que se tiene que ir, yo me voy y vuelvo disfrazado de Spiderman", continuó diciendo Sevilla ante la incredulidad de Broncano. "¿A dónde te vas? ¿A tu habitación?", le preguntó el jienense. "Sí, voy a mi cuarto que tengo dos trajes de Spiderman", respondió el humorista.

"Otras veces hago lo que yo llamo 'La momia fantástica", añadió el albacetense, que empezó a agitar el bote de espuma y a echársela en la mano. "Esto no implica que me vayas a echar espuma a mí, ¿no?", le preguntó asustado Broncano, que no pudo evitar llorar de la risa cuando vio a Sevilla cubierto con ella con las gafas de sol puestas.

Ante la incredulidad del presentador, Sevilla recalcó que esta era la mejor forma de animar una fiesta. "Cuando la gente dice que se va a ir, es el momento de hacerlo. Ahora empieza lo mejor", añadió. "Claro, esto es como una prórroga. Eliminas toda opción de escaparse", le contestó Broncano entre risas. "Me has desmontado todo, tío", añadió.

La situación podía ser aún más surrealista. Mientras el presentador pedía una toalla para que Sevilla se quitase la espuma, este le contó que el lunes había visitado la Moncloa con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez con motivo de la campaña Ni media broma con la violencia machista. "Tengo la sensación de que se va a quedar, nos lo enseñó como el que te enseña un piso pero sabes que se va a quedar", detalló.