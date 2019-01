🔴 EN DIRECTO: El Parlamento británico vota la moción de censura contra May

Apenas 24 horas después de granjearse la mayor derrota parlamentaria de un Gobierno británico en un siglo, la primera ministra, la conservadora Theresa May, trata ya de reconquistar el apoyo de sus 317 diputados y superar así la moción de censura presentada por el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn. Westminster votará a las ocho de la tarde, hora peninsular española, pero mientras el debate se caldea.

19.53. El Brexit no se paraliza

La primera ministra británica compareció antes de la votación y reclamó el apoyo para su Gobierno para poder resolver el actual estancamiento en el proceso de divorcio de Reino Unido de la UE, aunque ha vuelto a descartar una paralización del Artículo 50 del Tratado de Lisboa para evitar que la salida se consume el 29 de marzo.

19.51. Le Pen acusa a la UE de querer castigar a Londres para que nadie quiera irse

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen acusó hoy a la Unión Europea de no respetar la voluntad de los británicos de abandonar el bloque y de querer castigarles con un acuerdo "lleno de inconvenientes" para que ningún otro país quiera salir.

19.41. La libra sube

La libra mantuvo hoy una tendencia al alza al percibir los inversores que existe una mayor probabilidad de que el Brexit sea retrasado, suavizado o incluso cancelado tras la derrota ayer del pacto propuesto por el Gobierno británico. Al final de la jornada, la divisa del Reino Unido subió un 0,09 % frente al euro, hasta 1,128 euros, y un 0,05 % ante el dólar, hasta 1,286 dólares, con algunas oscilaciones frente a la moneda estadounidense. La Bolsa de Londres, por su parte, cerró con un descenso del 0,47 %, 32,34 puntos hasta 6.862,68 enteros, debido a que el auge de la libra esterlina perjudica a las multinacionales que facturan en dólares.

19.37. De nuevo, partidarios y detractores se dan cita ante Westminster

Ni el frío y la lluvia asusta a los pro y a los anti Brexit.

Henry Nicholls / Reuters Anti-Brexit protesters shelter from the rain outside the Houses of Parliament, after Prime Minister Theresa May's Brexit deal was rejected, in London, Britain, January 16, 2019. REUTERS/Henry Nicholls

Henry Nicholls / Reuters Flags flutter outside the Houses of Parliament, after Prime Minister Theresa May's Brexit deal was rejected, in London, Britain, January 16, 2019. REUTERS/Henry Nicholls

Sam Mellish via Getty Images Joseph Afrane with a pro-labour sign outside the Houses of Parliament the day after Theresa May's crushing defeat over her Brexit deal on the 16th January 2019 in London in the United Kingdom. Prime Minister Theresa May is expected to win a confidence vote on the 16th, despite a crushing defeat over her Brexit deal. (photo by Sam Mellish / In Pictures via Getty Images)

19.36. Un nuevo modelo de votación

Los parlamentarios británicos podrían llevar a cabo una serie de votaciones por descarte sobre el Brexit mediante un nuevo y radical plan para evitar que Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo, según ha desvelado la edición británica del HuffPost. Aquí tienes toda la información.

19.33. ¿Prórroga de la UE?

La UE estaría dispuesta a prorrogar el Brexit hasta el 2020, según el medio británico The Times.

19.25. Las diferencias con el modelo español

La moción presentada por Corbyn no le convertiría en primer ministro, aunque la gane (que no es lo esperado). La diferencia entre una moción de 'no confianza' británica y una moción de censura española es que solo la segunda motiva un cambio automático de jefe del Ejecutivo. En el caso británico, es una herramienta para provocar un adelanto electoral.

19.23. ¿Qué pasa con las embarazadas?

La diputada laborista Tulip Siddiq, quien tuvo que retrasar la cesárea que tenía programada ayer por ir a votar al Parlamento británico en silla de ruedas el acuerdo del "brexit", pidió hoy que se actualice "cuanto antes" el sistema de votación en la Cámara de los Comunes.

La Cámara baja carece de un sistema de votación electrónico -no cuenta siquiera con asientos suficientes para los 650 diputados- y el procedimiento para votar pasa por que los parlamentarios salgan de la Cámara de los Comunes y se adentren por dos pasillos, el del "sí" (derecha) y el del "no" (izquierda).

Una práctica que ayer obligó a Siddiq a tener que adentrarse en el pasillo en silla de ruedas, pero que, según señaló hoy en su cuenta de la red social Twitter, hoy podrá sortear y votar solo asintiendo gracias al procedimiento conocido en inglés como "nodding through", eso sí, dentro del recinto parlamentario.