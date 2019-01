Las divertidas reacciones al tuit de Dani Rovira y su perro Carapapa

El actor y humorista Dani Rovira ha publicado en la mañana de este miércoles un vídeo en su perfil de Twitter que ha vuelto a sacar a relucir el ingenio de sus seguidores, que han copiado el título y lo han adaptado a distintas situaciones cotidianas de la vida.

En el vídeo se puede ver a Rovira sentado en un sillón con su perro Carapapa justo detrás. Con el título de "así no hay quién lea...#Carapapa", el cómico malagueño se gira y con una mirada cordial espanta a su mascota, que se la devuelve y se va de la escena.

De esta manera, los usuarios de Twitter han aprovechado la frase y han respondido con frases como "así no hay quién cocine", "así no hay quién estudie", "así no hay quién trabaje", etc. En pocas horas, la publicación ha recibido más de 300 retuits, 2200 me gusta y casi medio millar de respuestas.

Por todos es conocida la pasión de Rovira por los animales y, especialmente, por sus tres perros, con los que se ha dejado ver en numerosas ocasiones: Buyo, Carapapa y Lobo.

Ni quien estudie , ni quien cocine ... jajaja son maravillosos!!😍 pic.twitter.com/6FpsYsKWLd — Elena (@elenars25) 16 de enero de 2019

Así no hay quien vea a nadie intentando leer y ser observado para no conseguirlo🤔 pic.twitter.com/sr5bXI8t3v — Yago (@YagoRochaAlvz) 16 de enero de 2019