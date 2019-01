Las portadas de la derrota histórica de May en el Parlamento

"Aplastante", "humillante", "caótica", "histórica"... Los calificativos se acumulan en las portadas de la prensa europea hoy para describir el batacazo que anoche se pegó la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, en su parlamento, donde sus señorías dijeron no al acuerdo de divorcio con la Unión Europea, el renombrado como Brexit.

La prensa británica hace un despliegue propio de la loca noche vivida y destaca en sus primeras la crisis que genera este masivo rechazo al texto. The Guardian destaca que la derrota de May es histórica -la misma idea de The Times- y, más allá de la propia cobertura del día, hace un análisis de cómo esta generación afronta las ida y vueltas políticas del país. El ejemplo para ilustrarlo es El grito, de Munch. La foto de portada también tiene miga: los parlamentarios en el pasillo, esperando para votar, los rostros felices de quienes van a ejecutar el desastre.

The Daily Telegraph habla de humillación para la primera ministra, mientras que el Financial Times narra cómo fue "aplastada" por los Comunes. May es la protagonista de sus imágenes.

"La peor derrota", titula el diario Metro, con un "ever" en rojo que se come media portada, y The Journal titula con un sencillo y contundente "No, primera ministra".

The Guardian.

Daily Telegraph.

Financial Times.

The Times.

Metro.

Journal.

En el Daily Express titulan: "Dismay". Pero el periódico, que es pro-Brexit, destaca pese a todo la labor de May, de quien dice que "luchó valientemente por su acuerdo".

After a day of Brexit chaos, here's tomorrow's Daily Express front page. pic.twitter.com/NknHcyHzYQ — Daily Express (@Daily_Express) 15 de enero de 2019

Pero es que no hay manera de salvar a la primera ministra. Incluso el Daily Mail, que suele mostrar un apoyo claro a la conservadora, solo puede decir que May está "luchando por su vida".

Los tabloides, los periódicos amarillos del Reino Unido, cargan con dureza contra la premier. Así, The Sun la animaliza, la convierte en una especie de pájaro en peligro de extinción, y titula: "Brextinct". Dentro titula: "No May", juego de palabras con "no way", no hay manera.

Tomorrow's front page: Theresa May's EU deal is dead after she suffered the largest Commons defeat in history https://t.co/v42ielZThEpic.twitter.com/T7o7VoQKgS — The Sun (@TheSun) 15 de enero de 2019

En el Mirror se centran en la moción presentada por los laboristas y que se vota esta tarde. "No hay acuerdo, ni esperanza, ni pistas, ni confianza".