Este miércoles se estrena en Telecinco la segunda temporada de Los Nuestros, serie protagonizada por Paula Echevarría, por lo que la cadena lleva varios días promocionando el regreso con distintos vídeos de cómo se rodó.

El último, publicado por Mtmad horas antes del estreno, se centra en cómo vivió la actriz el tener que rodar algunas escenas con niqab. "Me noté como si fuera invisible. Ahí debajo podía estar yo o cualquiera", cuenta Echevarría. "Realmente sólo se te ve esto [señalándose los ojos] y te tapan todo lo que sea piel: guantes, manga larga..."

En las imágenes se ve cómo los encargados del vestuario de la serie le ayudan a ponerse uno. "Pensar que van así por la vida... la hostia", se le escucha decir antes de mostrar que cuesta respirar con esa prenda delante del rostro.

"Te voy a decir una cosa. Hay días que hasta lo agradecería", bromea la intérprete en un momento dado en referencia al sentirse invisible.

Echevarría también recuerda la primera escena que rodó con el niqab puesto: "Fue cuando me enfrento a Samir y ese día me agobié... ¡Hacía un calor en aquella casa horrible! Y aquello se me pegaba a los orificios nasales, a la boca, me rozaban las pestañas". Puedes ver el vídeo completo aquí.