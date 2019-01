Pedro Duque replica con dos palabras al monólogo que le dedicó Buenafuente

Pedro Duque acudió hace un tiempo a Late Motiv y el buen rollo con Andreu Buenafuente generado entonces se mantiene. Hasta el punto de convertirse en protagonista de los monólogos del presentador y entrar al trapo hasta en las redes sociales. Esta vez, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha necesitado sólo un tuit y dos palabras para su réplica.

Un "Me parto!" (con una sola exclamación, aún llevando Universidades...) y un emoji muerto de risa, esa ha sido su reacción al escuchar cómo se glosaba en el programa su visita a la Universidad Politécnica de Cartagena (Murcia). "La Luna-Murcia", empezaba Buenafuente. A partir de ahí, dos minutos largos de risa, y todo a causa de un tractor. O, mejor, de un simulador. "¿El Discovery?, No, un tractor", menos barato que uno de verdad pero más divertido.

Buenafuente, que califica a Duque de "tipo afable" y "tipo listo", un ingeniero con media de 10, no menosprecia a Murcia en su monólogo, no, sino que habla de la cura de humildad que suponía ver al ministro astronauta montado en esa "tabla con botones y gafas". "Tú has ido a la Luna, pero tú ahí, en el tractor", dice. Toda una experiencia el SuperAgrarioBross y lo que veía el ministro en realidad (no te hacemos spoiler, calma).

Le faltó al monólogo sólo una cosa, unas declaraciones de Duque, las que hizo justo en su viaje a Cartagena. "No hay nada más divertido que entender cómo funciona el mundo". Toma ya.