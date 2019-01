Brays Efe desmiente ahora que vaya a presentar 'La Resistencia'

Todo era una broma de Brays Efe. David Broncano no tiene gripe y sí estará en la noche del jueves en La Resistencia (#0).

El intérprete que da vida a Paquita Salas, la serie de Flooxer ahora en Netflix creada por Los Javis, aseguró que Broncano tenía gripe y que él iba a ser su sustituto en la noche del jueves.

"Nos vemos hoy en @LaResistencia, estaré sustituyendo a David mientras se recupera de la gripe. Espero hacerlo lo mejor posible", aseguró.

La cuenta de Twitter del programa le siguió el juego y intercambiaron los siguientes tuits.

"El nuevo Roberto Leal", han dicho desde el programa.

"Voy a conservar el acento de mi región para presentar este programa. El acento gay", ha respondido Efe.

"Lo importante es que tú te diviertas, Brays. Te he dejado batido de Oreo en el camerino", ha afirmado La Resistencia.

Pero no, era broma.

"Yo no podría presentar La Resistencia, no sé hacer humor hetero, no sé lo que es un fuera de juego, al menos una guionista del programa sería una tía y sé cómo se hace porros Lil' Papaya con esas uñas sin preguntarlo", escribió después Efe.