El monumental cabreo de un concursante en 'Boom': "¡MAL, MAL, MAL!"

Los Lobos han vivido uno de sus momentos más duros en Boom (Antena 3). Erundino, Manu, Alberto y Valentín han pasado la primera prueba por detrás en el marcador, algo muy pocas veces visto en la historia del programa.

Un equipo llamado Los Mataos ha puesto contra las cuerdas a Los Lobos, que llevan tres años ininterrumpidos concursando.

"Estamos más necesitados que nunca de los 10 segundos", ha dicho Erundino tras ganar una de las pruebas.

Los Mataos llegaron a la última ronda antes de pelear con 1800 euros y Los Lobos con 1400, pero los nervios han jugado una mala pasada concursantes y han caído de forma estrepitosa con fallos garrafales que han tirado por tierra todo el trabajo previo.

De hecho, Bonet ha tenido que decir en numerosas ocasiones que se diesen prisa porque tardaban mucho en responder.

"La experiencia es un grado, es lo que tiene... ¿Estáis bien? No estáis rallaos ni nada", ha dicho Bonet para despedir a Los Mataos.

Pero no esperaba esta respuesta por parte de uno de ellos: "Estoy enfadado, yo quiero ganar siempre soy competitivo".

"Joder, no lo pases mal...¿Estás enfadado bien o enfadado mal?", ha querido saber Bonet.

"Mal, mal, mal", ha respondido de forma rotunda el concursante.

Bonet ha querido quitarle hierro al asunto y les ha ofrecido —como a todos— el juego del programa: "¿Si os regalamos el juego vas a estar cabreado también?".

Boom Juanra Bonet intenta consolar al concursante de 'Boom'.

"No, no, ya no", ha respondido calmado el concursante.

"Habéis jugado muy bien", los ha despedido Bonet.