GTRES Úrsula Corberó, Amaia Salamanca, Xenia Tostado y Thaïs Blume.

Posiblemente cuando Úrsula Corberó habla de las primeras amigas que hizo en Madrid muchos piensen en los compañeros de Física o química. Sin embargo, la actriz de La casa de papel ha revelado en sus stories de Instagram quiénes son realmente.

Se trata de las protagonistas de Sin tetas no hay paraíso, con las que la catalana se ha reencontrado tras dos años sin verse: Amaia Salamanca, Thaïs Blume y Xenia Tostado. Además, las actrices también han compartido el momento en sus respectivas cuentas de Instagram, en las que han dejado por escrito lo mucho que les ha entusiasmado la reunión:

"A veces nos juntamos. Y mola. #vengahastael2023 💜"

"A veces nos juntamos. Y mola".

"Madrid, 2019. Dos años hemos tardado. Sin detalles, Os quiero!🤟🏻🍷❤️ 💄"

"Madrid, 2019. Dos años hemos tardado. Sin detalles, ¡Os quiero!".

"A veces quedamos para recitar poesía. Y me hacen feliz. Y me las como a versos ❤️"