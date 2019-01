La 'fiesta' de Casado: Aznar y Rajoy por separado, muchos independientes y obviar a Vox

"No va a ser el concierto de U2, pero casi". El PP de Pablo Casado ha diseñado minuciosamente la gran convención que arranca mañana hasta el domingo en Madrid en la que los populares quieren dar el pistoletazo de salida hacia el 'superdomingo' de mayo, rearmarse ideológicamente y 'reencontrar' al partido seis meses después de las primarias.

Casado ha logrado que los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar acudan al cónclave. Pero no revueltos. El primero estará este viernes por la tarde, mientras que el segundo lo hará el sábado por la mañana. No habrá en principio foto conjunta.

Rajoy ha aceptado un formato novedoso y "fresco", que consistirá en una conversación junto a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a los que le une una gran amistad desde hace décadas. El hilo conductor es la celebración de los 30 años del PP, un recuerdo que se va a repetir constantemente a lo largo de los tres días evocando ese congreso del 20 de enero de 1989.

En cambio, el formato de Aznar será diferente, un diálogo "de una pregunta y una respuesta", señalan fuentes de la dirección popular. El secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz, presentará al expresidente, que hablará sobre estas tres décadas en el partido.

Pablo Casado.

Dos 'fantasmas' también sobrevuelan esta convención: los de Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Las dos han sido invitadas por Génova de forma preferente en calidad de exministras, pero hasta esta mañana los de Casado no sabían si aparecerían o no. La exvicepresidenta tiene intención de ir para acompañar a Rajoy en principio, según ha informado Efe.

Y, por supuesto, sobre la convención planeará otro tema: la alianza con Vox en Andalucía y la posibilidad de repetir ese pacto de forma generalizada en el resto de autonomías y municipios. Desde la dirección de Pablo Casado insisten en que ese tema no se va a tocar en las ponencias y charlas, aunque no podrán evitar que alguien lo saque porque hay "libertad" en las intervenciones.

"No vamos a hablar de Vox, vamos a hablar del PP"

Pero la idea de Pablo Casado es que la convención se centre en el Partido Popular. "No vamos a hablar de Vox, vamos a hablar del PP", subrayan fuentes de la dirección, que señalan que los candidatos que acudirán a la convención en Madrid están centrados en ganar, no en hablar de alianzas. No se ha invitado a miembros del partido de Santiago Abascal ni de Ciudadanos a la cita.

El análisis que hacen en la dirección popular es que después de lo sucedido en Andalucía la gente ve al PP "como la única opción moderada de centro derecha que puede tejer esas alianzas prósperas". El equipo de Casado tiene la teoría de que su partido "está en crecimiento" y "recuperando" a aquellos que un días les votaron o que se planteaban hacerlo y se fueron a otra formación. "Los candidatos autonómicos vienen con la moral muy alta y dispuestos a dar la batalla", sentencian las fuentes, que defienden que los populares no deben "mirar a las calles contiguas, es una carrera de fondo y no nos importa quien corra a nuestro lado".

La carta de Casado a los militantes

Algunas de estas reflexiones las ha vertido el propio Pablo Casado en una carta que ha enviado a todos los afiliados, en la que incluye un documento con reflexiones. Entre otras, habla de la importancia de los pactos y de la búsqueda de consensos, lo que ayuda a "atravesar esta etapa de fragmentación".

El líder reivindica ante los suyos: "Somos un partido de centro derecha. Ese espacio político debe ser reivindicado y revitalizado". Y pide a los militantes: "No debemos utilizar ni el lenguaje ni los recursos de la antipolítica, porque creemos que en la política como actividad esencial de la vida de un país, una actividad compleja cuyo objetivo prioritario debe ser la convivencia ordenada y con progreso, que no se puede desarrollar sin conocimiento y sin competencia profesional. No se puede sustituir esto por la sentimentalización o la propaganda". Además, apela a la tradición "moderada" frente a propuestas "abruptas" y habla de "alianzas constructivas".

Casado apela a la tradición moderada y reivindica el centro-derecha

No se revelará el candidato a las europeas

La idea en Génova es que sea la convención del "reencuentro" y el inicio para "agitar al PP" de cara a esas elecciones de mayo. Casado prometió esta convención cuando salió elegido en las primarias del pasado mes de julio. Además se había comprometido a llegar a la misma, que se celebrará en el recinto ferial de Ifema, con los candidatos para municipales y autonómicos designados. Desde Génova resaltan que ha cumplido con su palabra. Ahora, advierten también de que este fin de semana no se revelará el 'número uno' para las europeas. "Hay que esperar un poco", insisten en el círculo del líder.

En el PP han querido darle un aire diferente a esta convención, algo que no se hubiera visto hasta el momento. Por ello, la mayoría de las charlas estarán protagonizadas por independientes y expertos que están afiliados. Todas las ideas y medidas que se van a escuchar se van a incorporar a la acción del PP en los diferentes grupos parlamentarios, pero no van a quedarse fijadas por escrito como posición del partido -eso solo se puede hacer en los congresos de la formación-.

En el cónclave se escucharán, entre otros, al premio Nobel Mario Vargas Llosa; al presidente de Sociedad Civil Catalana, Joan Rosiñol; el portavoz de Tabarnia, Jaume Vives; los economistas Daniel Lacalle, Carlos Rodríguez-Braun y Lorenzo Bernardo de Quirós; la catedrática sueca de la Universidad de Lund Inger Enkvist, y el consultor Carlos Barrabés.

Nueva versión del himno y logo acorazonado

Los populares quieren darle mucho simbolismo a la cita, que se celebrará bajo el nombre España en libertad. Entre las sorpresas, van a estrenar una nueva versión de su himno. Estará muy presente el nuevo logo presentado esta semana, en el que el charrán adopta forma de corazón y abraza la palabra populares.

Unas 110 personas pasarán por el escenario diseñado en Ifema, y unas 7.000 pisarán a lo largo de los tres días el pabellón. Se han invitado además a siete fundaciones externas -como Faes o Floridablanca- y no estará Hazteoir.org. En Génova dicen que son las que más se acercan a su ideario. Y hasta van a lanzar una aplicación (Freedom), para que se pongan en contacto todos los militantes a lo largo y ancho de España.

El PP ya tiene preparada su gran fiesta. Y todos están invitados por redes sociales. La traca final: el domingo a las 11.30 horas con Casado.