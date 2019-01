May ve "imposible" descartar un Brexit sin acuerdo el próximo 29 de marzo

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May , afirmó hoy en una carta dirigida al líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn , que ve "imposible" excluir la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) sin un acuerdo el próximo 29 de marzo.

"No está en poder de este Gobierno descartar un 'no acuerdo'", indica May, quien subraya que existen "dos modos" de evitar ese escenario: que el Parlamento ratifique un documento de salida pactado con la UE o que Londres revoque la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa y cancele el Brexit.

La primera ministra destaca que esa última opción iría en contra del resultado del referéndum de 2016, en el que se impuso la retirada de la UE, lo que está comprometida a respetar.

"No creo que la Unión Europea esté de acuerdo en extender nuestra pertenencia simplemente para permitir que haya más debate sobre el Brexit en el Reino Unido", agrega la jefa de Gobierno.

