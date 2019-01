La emoción fue la nota predominante en la primera prueba de eliminación del regreso de Maestros de la costura (TVE). Los concursantes debían crear una prenda con objetos del hogar como cortinas o fregonas. Mientras éstos cosían, la presentadora Raquel Sánchez Silva y los jueces se iban pasando por las mesas para preguntarles cómo iban y el porqué de sus creaciones.

La explicación que dio Lara de su prenda conmovió a todos hasta tal punto que fueron muchos en el plató a los que se les llenaron los ojos de lágrimas. De hecho, en varios momentos se pudo ver a la presentadora muy emocionada y hasta secándose los ojos.

Ay... que hemos abierto el grifo en los talleres y no parece que vaya a parar #MaestrosdelaCosturapic.twitter.com/qcO1ve2I5F — MaestrosDeLaCostura (@MaestrosCostura) 16 de enero de 2019

La concursante, bailarina argentina de 41 años, nació hombre pero siempre se sintió mujer, y plasmó su historia en un vestido. "He elegido el color azul no porque sea el que más me gusta, sino porque es el que siempre me obligaban a elegir", comenzó a contar con la voz quebrada. Explicó que el escote que había diseñado era el que se hacía "cuando no llevaba pecho" para que le abultara la zona.

"También está mi padre, porque siempre exigía la masculinidad y esto [señalando una gargantilla con un cordón rosa] aunque sea pequeño es lo más importante, porque es lo que mi madre me dejaba usar a escondidas, o elegir el color rosa para que no lo viese nadie", terminó de explicar la emocionada aspirante.

"La prenda es preciosa pero realmente lo que nos cuenta con los colores y con la historia es lo que yo siempre busco en pruebas de creatividad. Es un concepto de verdad y bonito", resumió la juez María Escoté, que también se echó a llorar minutos más tarde al valorar la prenda. Puedes ver el momento a partir del minuto 2:24:00 de este vídeo.