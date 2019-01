Wyoming y Dani Mateo se tragan (literalmente) sus palabras en 'El Intermedio': "Me equivoqué"

Ni el presentador del Intermedio, el Gran Wyoming, ni el colaborador estrella del programa, Dani Mateo, han dado opciones a que Juanma Moreno llegara a ser el presidente de la Junta de la Andalucía. Así, con la victoria y la presidencia del líder popular, ambos han tenido que comerse sus palabras. Y lo han hecho de manera literal durante el programa de este miércoles.

"No todo el mundo confió en él, hubo desalmados que creían que después del 2D en vez de ganar la presidencia, Juanma Moreno solo iba a ganar mucho tiempo libre", ha empezado Mateo. Efectivamente, se estaba refiriendo a su compañero Wyoming, que le ha devuelto un "me equivoque, reconozco que me tengo que tragar mis palabras".

Al momento, le han traído un guión para que se lo comiera. "No está mal, sabe mejor que mi último libro", ha valorado entre mordiscos el presentador, mientras ha ironizado con un "si quieres me lo como con cuchillo y tenedor". De nuevo, otra vez le ha recordado Mateo otro instante en el que Wyoming desconfiaba de Moreno para que volviera a comerse otro trozo de papel. "Está soso, como se nota que es un chiste con cero gracias", ha dicho esta vez Wyoming.

Después, ha sido el presentador el que ha cambiado las tornas con un "esta vez el que se cebo con él lleva chaleco", en alusión a Dani Mateo. Igual que Wyoming, el cómico ha tenido que comerse sus palabras.