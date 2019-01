El demoledor repaso de Sandrá Sabatés que va a hacer llorar a más de un seguidor de Podemos: "El cielo..."

Las copresentadora de El Intermedio —de laSexta—Sandra Sabatés ha repasado el lustro de existencia de Podemos, coincidiendo con la enésima fractura en el seno de la formación y con su quinto aniversario. El ejercicio realizado por Sabatés, demoledor, destaca cuatro fechas fundamentales en la historia de la formación morada.

"El caso de Podemos y su capacidad para llegar a las instituciones en tan poco tiempo es única en la política española", ha resaltado Sabatés, quien recuerda que la fundación del partido el 17 de enero de 2014 "recoge la ola del 15M": "Del llamado G5 inicial, formado por Iglesias, Errejón, Monedero, Bescansa y Alegre, sólo Iglesias continúa en la dirección nacional", ha explicado Sabatés.

Cinco meses después, en mayo, Podemos sorprendía obteniendo cinco escaños en las Europeas: "En medio de ese auge la formación parecía imparable", con Iglesias aseverando que "el cielo se toma por asalto", rememora Sabatés.

"Ay, la juventud. Se creen que todo lo puede.. Los que ya peinamos canas sabemos que lo mejor para evitar la frustración es evitar tener demasiadas expectativas. Yo por ejemplo ya no aspiro a asaltar los cielos. Me conformo con que mi endocrino no note que he asaltado la nevera", ha bromeado El Gran Wyoming.

"El 20 de diciembre de 2015, Podemos obtiene 69 escaños y se convirtió en la tercera fuerza política. La formación de Iglesias irrumpe en las instituciones y junto a Cs acaba con décadas del bipartidismo", ha recordado Sabatés, antes de concretar que en este momento "se evidencian las diferencias entre Iglesias y Errejón": "Errejón quería acercarse al PSOE y choca con Iglesias, que apuesta por una oposición dura y promueve integrar a IU en sus filas", ha explicado la copresentadora de El Intermedio.

"Las diferencias entre ambos empiezan a hacerse públicas y culminan con la siguiente fecha clave: 10 de febrero de 2017, Vistalegre II", ha explicado Sabatés, quien puntualiza que aquel fue el momento en el que Errejón perdió con Iglesias y dejó de ser el portavoz de la formación: "A pesar de todo, Errejón continúa asegurando que es fiel a las siglas de Podemos: 'Estaré donde se me considere más útil en mi proyecto político, que es Podemos'", ha rememorado Sabatés.

"Sí, Errejón estaba a tope con Podemos y ahora está con Más Madrid. Así son los millennials. Cambian de gusto todo el rato: que si ahora me gusta Rosalía, que si ahora lo que se lleva es ir en patinete, que si ahora hay un proyecto más ilusionante junto a Carmena... Los dura el criterio lo que les dura un story en Instagram. Y no, Carmena, yo tampoco sé lo que es un story ni lo que es Instagram", ha ironizado Wyoming.

"La última fecha clave es el 1 de junio de 2018, cuando Podemos vota a favor de la moción de censura de Sánchez y se alinea a la táctica de Errejón al llegar al Congreso", ha recordado Sabatés, antes del brillante colofón de El Gran Wyoming.

"¿Hay algo más triste que te deje tu pareja de toda la vida? Sí, que te deje el día de vuestro aniversario. Pero bueno, sed optimistas: por lo menos os habéis ahorrado el regalo", ha sentenciado Wyoming.

