Trump pidió a su abogado que mintiera al Congreso sobre un proyecto en Rusia

El presidente de EEUU, Donald Trump, instruyó a su exabogado personal, Michael Cohen, a que mintiera al Congreso sobre el proyecto del ahora mandatario de situar en Moscú una Torre Trump, según ha informado este viernes el portal de noticias BuzzFeed, una revelación que alarmó a varios legisladores demócratas.

Cohen fue condenado en diciembre pasado a tres años de cárcel por una serie de cargos que incluyen asuntos vinculados a la investigación sobre la trama rusa dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, como el de mentir al Congreso sobre el proyecto de la Torre Trump en Moscú.

Según dos funcionarios estadounidenses "implicados en una investigación" relacionada con Cohen y que hablaron con BuzzFeed, el exabogado de Trump le ha dicho al equipo de Mueller que, después de las elecciones de 2016, el ahora presidente le pidió que mintiera y dijese que las negociaciones con Rusia habían acabado meses antes.

De acuerdo con esas fuentes, Trump también apoyó un plan diseñado por Cohen para visitar Rusia durante la campaña presidencial del magnate, con el fin de reunirse con el mandatario ruso, Vladímir Putin, e impulsar las negociaciones sobre el proyecto inmobiliario.

"Haz que suceda", le dijo Trump a Cohen, según las fuentes.

El exabogado del presidente estadounidense estaba a cargo del proyecto inmobiliario en Moscú e informaba periódicamente sobre el mismo a Trump y sus hijos Ivanka y Donald Jr., indica el medio.

El equipo de Mueller concluyó que Trump había instruido a Cohen a que mintiese al Congreso tras entrevistar a testigos de la Organización Trump y revisar correos electrónicos y otros documentos de la compañía, y fue entonces cuando el exabogado reconoció que el ahora presidente le había pedido faltar a la verdad, agrega BuzzFeed.

Cohen tiene previsto testificar el próximo 7 de febrero ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja de EEUU en relación con la trama rusa.

La información generó airadas reacciones entre la oposición demócrata y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el progresista Adam Schiff, ha asegurado que investigaría el tema.

"La acusación de que el presidente de EEUU podría haber forzado un perjurio ante nuestro comité con el fin de coartar la investigación y encubrir sus negocios con Rusia es una de las más serias que se han hecho hasta ahora", ha dicho Schiff en su cuenta de Twitter.

The allegation that the President of the United States may have suborned perjury before our committee in an effort to curtail the investigation and cover up his business dealings with Russia is among the most serious to date. We will do what's necessary to find out if it's true. https://t.co/GljBAFqOjh