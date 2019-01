Alfred García sorprende a Juan y Medio: "Cantar en el Bernabéu está chupado"

Alfred García estuvo este viernes en Menuda Noche, el programa que presenta Juan y Medio en Canal Sur. Antes de comenzar la gira 1016 Tour, que le llevará a 20 ciudades españolas entre febrero y junio de 2019, el exconcursante de Operación Triunfo (La 1) sorprendió a todos con la respuesta que dio a una de las niñas del programa.

"¿Te gusta ir a los bares?", se interesó la pequeña colaboradora. "Sí, me gusta ir a los bares... De hecho, tuve que ir a muchos bares a tocar durante muchos años", respondió él entre risas.

El presentador le preguntó que cuando había empezado a cantar y a recorrer salas de conciertos y él contó que desde siempre le había gustado la profesión de ser músico, con todo lo que implicaba serlo: "Me encantaba tocar en directo y empecé con 15 o 16 años a tocar con músicos y bandas, intentando hacerme un hueco en el barrio y en la ciudad [...] Y la verdad que todo ese aprendizaje te sirve mucho para después".

Juan y Medio le dio la razón y explicó que el hecho de tocar en sitios a veces penosos por el espacio o la calidad del sonido daba muchas tablas.

"Total. Después llegas al Bernabéu y dices, entre comillas, que está chupado [...] A mí ahora cuando me preguntan si esto es duro yo digo que no, que lo duro era ir a la sala Sidecar, montar tú y que vinieran cuatro a verte y después tener que pagarte la universidad y los estudios de música. Lo duro era eso, lo de ahora es un regalo. Y cuando me dicen lo de la fama... Si todo eso es lo que tengo que pasar, que pase 400 veces", aseguró.