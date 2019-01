Críticas al Real Madrid por lo que ha hecho en Twitter antes del partido contra el Sevilla

El Real Madrid se enfrenta este sábado al Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu en un partido para el que la cuenta oficial del club madridista en Twitter ha querido calentar motores con una compilación de goles de los merengues en este tipo de enfrentamientos.

Un vídeo de apenas un minuto en el que podemos ver tantos de Benzema, Solari, Guti, Bale... pero no de Cristiano Ronaldo.

Y eso es algo que no ha gustado nada a los aficionados madridistas, que no entienden cómo el club no incluye goles de Cristiano, que hizo unos cuantos al Sevilla, en este repaso, lo que les ha valido unas cuantas críticas:

Cristiano le ha metido 28 goles al Sevilla pero una vez más, no ponen ni uno. Quieren hacer como que el mejor jugador de la historia del Real Madrid no ha existido, pero les va a costar conseguirlo. En cualquier caso, vaya ridiculo y vaya flaco favor al escudo del Madrid. https://t.co/Yedr2L2xrN — SiempreRealMadrid (@SiempreRM13) 18 de enero de 2019

Que insistan en omitirlo no hará que nos olvidemos del máximo goleador de la historia del Real Madrid. pic.twitter.com/OzagjiCDOX — Harold (@HaroldSilva07) 18 de enero de 2019

Los de Cristiano, aunque se empeñen en borrarlo de todos lados. — Adrián. (@Chav_elo) 18 de enero de 2019

@Cristiano no hacía goles para el Real Madrid? Lamentable que ni lo saquéis con todo lo que nos ha dado... — Nelson Correa (@nelsoncsc7) 18 de enero de 2019

Qué le estáis haciendo a Cristiano la de Benoit con la WWE ??? Es el máximo goleador de la historia del club un poco de reconocimiento por favor — Fran Gomez (@franlele92) 19 de enero de 2019

Cristiano Ronaldo le marcó más de 20 goles contra el Sevilla, y no ponen ninguno! jajaja será por orgullo? Órdenes de su florentineza? Ya es hora de aceptar que estamos cada vez peor y solo hay un culpable. — ameth atencio (@ameth_2208) 18 de enero de 2019

Faltan varios partidos ganados al sevilla con hat-trick de @Cristiano .... — nerea garcia fuentes (@nerea_888) 19 de enero de 2019

¡VAYA!, olvidaron meter algunos de los más de 20 goles que Cristiano anotó.

Seguro fue un despiste sin más. — Man (@MANologo) 18 de enero de 2019

Hace mucho frrrrio en Madrid sin CRISTIANO RONALDO 🤣🤣

Florentino y sus palmeros han destrozado el RMADRID!

EL REY CR7 defeco en la pasta de Florentino — Zapatini L'Avvocato (@jgrilo777) 18 de enero de 2019

Lamentable que se olviden de Ronaldo. — Jose Miguel Cabrera (@jmcn2005) 19 de enero de 2019

Que poca vergüenza — Olga (@Olga48710161) 18 de enero de 2019

Donde ests lo goles de Cristiano Ronaldo? Miserables.

😠 — Jhimmy Trinidad (@jtrioz) 19 de enero de 2019

Esta bestia no debio meterles ningun gol... pic.twitter.com/RtRh8Iqv8b — Alvi (@SamaAlvaro) 19 de enero de 2019