La respuesta de Mamen Mendizábal en 'Más Vale Tarde' al comentario machista de este diputado del PP

Pedro Acedo, exalcalde de Mérida y diputado del PP, ha sido el centro de la polémica esta semana por cómo presentó a Pilar Nogales, candidata popular a la Alcaldía de la ciudad extremeña durante un acto de su partido.

"Incluso cuando ha sido subdelegada del Gobierno de Extremadura ha vivido en Mérida, lo que pasa es que, quizás algunos del centro no lo han visto porque no es como otros que van a los bares y beben vino. Ella tenía que atender a sus hijos claro, como es lógico, lo correcto y lo que hay que hacer", dijo Acedo.

Preguntado por sus palabras por una reportera del programa Más Vale Tarde de LaSexta, Acedo rechazó pedir disculpas. Es más, se reafirmó asegurando que sus palabras habían sido malinterpretadas: "No tengo por qué disculparme, recuerden lo que he dicho. Da igual si es hombre o mujer si se va a cuidar de sus hijos. Mi admiración a quien se dedica a la familia y a cuidar de sus hijos, sea hombre o mujer", aseveró.

A la vuelta de dicha conexión, la presentadora del programa, Mamen Mendizábal, respondió al exalcalde extremeño: "Bueno, nos ha hecho aquí una disertación sobre hombre y mujer. Recuerden lo que he dicho, decía, recuerden mis palabras, a lo mejor no se me ha entendido. O a lo mejor le hemos entendido demasiado bien".