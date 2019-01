Ismael Serrano detiene una discusión entre el público durante un concierto en Barcelona

Ismael Serrano dio un concierto este sábado en Sant Cugat del Vallés, un municipio de la provincia de Barcelona, y ocurrió un percance que está trayendo algo de cola.

En un momento dado, alguien gritó "libertad presos políticos", a lo que otro alguien respondió "que te calles". Se desencadenó una discusión entre el público y el cantautor tuvo que intervenir para que no fuese a más, pidiendo calma y haciendo un llamamiento al diálogo.

Un día después, algunos asistentes al concierto le han afeado sus palabras. "Nos reñiste en tono paternalista y disgustado y acabaste con un 'y no es equidistancia, ¡eh!", ha escrito una usuaria en Twitter: "Llevas 20 años denunciando y cantándole a todas las injusticias del planeta, pero con las de tu país miras hacia otro lado".

Ya sabes, un día vendrán a por ti y recordarás el día en que te contrariaste porque una pareja gritó #Llibertatpresospolítics. Perdona la chapa, pero llevo 20 años comprando tus discos y pagando tus conciertos y me siento estafada. Igual es que nos hemos hecho mayores. Los dos. — Lorena Martos (@lorenamartos) 20 de enero de 2019

"No creo que fuera el sitio para gritos reivindicativos. No obstante, tu reacción me ha parecido tramposa [...] Tus letras reivindicativas (sobre ocupar Sorbona, grises, gritar asesinos...) me rechinan con lo que has dicho sobre el diálogo. Por cierto, ha habido muchos intentos de diálogo", escribió otro usuario.

Ismael Serrano ha pasado buena parte de este domingo respondiendo en Twitter a sus críticos: "Lo que hice fue detener una discusión estéril en un concierto". Hasta que finalmente, ha decidido escribir un hilo para explicar lo que pasó, sus motivos para intervenir en la discusión y zanjar el asunto.

Ayer en el concierto de Sant Cugat un grupo de personas empezó a gritar Llibertad Presos Polìtics tras lo cual comenzó una discusión entre los asistentes que empezó a elevar el tono. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 20 de enero de 2019

Me sentí con la obligación de pedir calma y hacer una llamada al entendimiento. Están obligados a dialogar y a entenderse, dije. "Si asisten a mi concierto, supongo que comparten una sensibilidad". Iba a cantar Al bando vencido y sabía q los q antes discutían aplaudirían juntos. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 20 de enero de 2019

Hoy me acusan de equidistante.

He denunciado tanto en mis conciertos como en mis declaraciones a medios la situación de estos presos. No comparto el ideario independentista pero eso no me impide entender que su encarcelamiento es injusto y que no ayuda a la solución política. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 20 de enero de 2019

Pero esto tampoco es impedimento para darse cuenta de que en un concierto no se deben permitir enfrentamientos estériles y agresiones verbales. Están obligados a convivir y por lo tanto a entenderse. Eso sentí. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 20 de enero de 2019

Me resultó muy doloroso escuchar los exabruptos entre un público que antes y después aplaudía junto cuando todos interpretábamos canciones que hablaban de las luchas pendientes, de los sueños por cumplir. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 20 de enero de 2019