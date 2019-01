La periodista Julia Otero ha mandado un recadito a Podemos, tras los argumentos esgrimidos —en LaSexta Noche—este fin de semana por Íñigo Errejón, candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid y todavía diputado de Podemos en el Congreso de los Diputados, tras su alianza con la al alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para las próximas elecciones autonómicas y municipales del 26 de abril.

A juicio de la periodista, "las razones y el mensaje" de Errejón son"solventes" y "están bien elaborados", resultando "incontestables si Ahora Podemos renuncia a darse un tiro en el pie".

Entre otras cosas, Errejón ha respondido —en el programa de laSexta presentado por Iñaki López— a Irene Montero, portavoz parlamentaria de la formación morada quien, este viernes, dio por sentado que quien fuera fundador de Podemos está fuera del partido desde que anunció su pacto con Carmena.

"Cuando me lo pida un miembro de la dirección de Podemos, no voy a tardar ni un minuto", aseguró Errejón, quien resaltó que no iba a cambiar sus ideas "por un escaño".

Asimismo, Errejón mostró su estupefacción ante el hecho de que Montero le sitúe "fuera del partido", antes de preguntarse si lo que es bueno para la ciudad de Madrid no lo es también para la Comunidad: "Los partidos son medios para conseguir fines, pero no son lo importante", ha defendido Errejón, quien ha considerado que "hace falta sumar a muchos" y quiere hacerlo con "la fórmula más exitosa".

Las razones y el mensaje de #Errejon en #L6Nerrejón son solventes y están bien elaborados. Son incontestables si @ahorapodemos renuncia a darse un tiro en el pie. — Julia Otero (@julia_otero) 19 de enero de 2019

La defensa de Errejón de Julia Otero ha recibido miles de 'me gusta' (2.500) en apenas un día y ha abierto un intenso debate en las redes sociales, con centenares de comentarios:

Me parece que estamos viendo entrevistas distintas, no veo ni la solvencia ni una buena elaboración de su discurso. INMADUREZ TOTAL. — Antonio Gamez (@Antonio22759573) 19 de enero de 2019

Como se va FINANCIAR LA CAMPAÑA ???? — kizki (@KizkiKiz) 20 de enero de 2019

Buena pregunta...si no lo arreglan. — Julia Otero (@julia_otero) 20 de enero de 2019

Es incontestable que se haya saltado las bases y a los inscritos por el forro — Finna Ruiz💜💜 (@_Ruiz_Fini) 19 de enero de 2019

Que bases, ni que inscritos? Si estaba como candidato fue porque Pablo Iglesias lo puso a dedo. Cuando ponga a su pareja dentro de dos días, la votareis y diréis que fueron las bases quienes la escogieron. Cumplir los designios del líder no es democracia, es adoctrinamiento. — Marcos (@marcoslespieces) 19 de enero de 2019

No lo veo tan claro...no tiene otro argumento posible pero es retorcer la cruda realidad — RML (@Rml99) 19 de enero de 2019

Me maravilla leer a una periodista alabar a un político que se salta las normas del partido y se pasa por el forro el voto de los inscritos. Pero bueno,sabiendo que usted es afín al PSOE,no me sorprende. — Vidushi (@vidushi_i) 19 de enero de 2019

Decir que está bien elaborado cuando no ha contestado de forma clara a nada, repite su mantra continuamente... En fin... — erreyce (@ErreyCe) 19 de enero de 2019

Podemos no existe PABLEMOS... ha convertido un proyecto global, integrador y total en su cortijo, donde todos los que no se inclinan ante el amo deben ser expulsados! Y aqui sus fanáticos y dogmáticos siervos. — prestejuan (@prestejuan2014) 19 de enero de 2019

Photo gallery El abrazo de Iglesias y Errejón See Gallery El demoledor 'recadito' de Julia Otero a Podemos que ya es viral tras escuchar las"razones" de Errejón (en laSexta Noche) 1 / 7









El abrazo de Iglesias y Errejón 1 / 7











Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard