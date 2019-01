El Langui denuncia una agresión a un VTC para personas de movilidad reducida

Juan Manuel Montilla Macarrón, más conocido como El Langui, ha denunciado el ataque sufrido este lunes por un vehículo de transporte especializado en personas con movilidad reducida, una acción que se ha llevado a cabo cuando se estaba transportando a una persona en silla de ruedas.

En un tuit colgado en su cuenta de Twitter, el actor explica que el vehículo atacado pertenece a Venze, "una aplicación de vehículos adaptados exclusiva y especializada para personas con movilidad reducida". "Cosa que Taxi no cumple al 100%", reseña a continuación el actor.

"Venze es una empresa que tributa todo aquí. Hoy uno de sus vehículos ha recibido por parte de taxistas lanzamientos de piedras con pasajero en su silla de rueda atrás montado. El impacto encima ha sido en la parte trasera", apunta en el mensaje.

En un mensaje posterior, El Langui ha cargado contra el sector del taxi por una situación que dice haber vivido varias veces al hacer uso de sus servicios.

Me acuerdo las veces que he montado en taxi y el taxista me ha hecho firmarle alguno de mis discos pirateados y encima sin respeto ninguno se ha reído diciendo "es q hoy en día quién compra un disco? Jajajaja " #HuelgaIndefinidaTaxi — Langui_Oficial® (@Langui_Oficial) 21 de enero de 2019

