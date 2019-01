"Estaremos el tiempo que haga falta. Esto no va a acabar ni hoy ni mañana". Así resumía esta mañana el sentir de los taxistas Manuel García, un conductor de 63 años que lleva una década en el sector.

Miles de taxistas de Barcelona y de otros municipios catalanes han colapsado la ciudad por cuarto día consecutivo, en una protesta que amenaza con enquistarse ante el descontento del sector con las soluciones que plantea la Generalitat.

Cataluña es la primera comunidad que prepara una normativa para regular los vehículos con licencia VTC, que usan servicios como Uber y Cabify. La propuesta, que ha enfadado mucho a los taxistas, pretende que se requiera de una antelación de 15 minutos para solicitar un vehículo VTC. Los taxistas exigen que este servicio deba pedirse con al menos 12 horas de antelación, entre otras reclamaciones. "15 minutos es nada, muchos servicios que hago tienen este margen de tiempo", explicaba Blai Encinas, un taxista de 37 años. El intento de regular este servicio no agrada a ninguno de los dos lados y tanto taxistas como conductores de Cabify se han movilizado en Barcelona. Los primeros, por distintos puntos de la ciudad. Los conductores de Cabify, por su parte, han cortado algunos carriles de la Diagonal.

15 minutos es nada, muchos servicios que hago tienen este margen de tiempo

Los taxistas han dejado sus coches en su emplazamiento del fin de semana -entre Paseo de Gracia y Gran Via, en el centro de la ciudad- y han marchado a pie por distintos puntos de la capital catalana cortando calles y carreteras. Sobre las 10 de la mañana se han dirigido al Parlament, donde un cordón policial les ha impedido el acceso. A partir de ese momento los taxistas han ido improvisando varios cortes de vías, siendo el más destacado el que ha cortado la Ronda Litoral sobre las 11.40 h con miles de taxistas procedentes de Barcelona y otras ciudades catalanas.

Vamos día a día, pero la lucha va a ser larga

Con gritos de "sí se puede" y "somos taxistas, no terroristas", los conductores pinchaban las ruedas de algunos vehículos VTC que se cruzaban con ellos y dejaban pasar a los camiones. "Vamos día a día, pero la lucha va a ser larga", explicaba Encinas, que se compró su licencia el pasado verano. "Compré la licencia para trabajar, no para especular", añadía este padre de dos hijos. Encinas recordaba todos los requisitos que se les exigen a los taxistas en detrimento de los chóferes que conducen un vehículo VTC. "Nos piden dos años mínimo de carnet, revisión metropolitana y del taxímetro cada año y a ellos no", comentaba entre el ruido de petardos de los manifestantes. "No se trata de eliminar los VTC, pero no queremos que hagan nuestro trabajo".

Tras cortar durante más de una hora la Ronda Litoral, los taxistas se han dirigido hacia el puerto. Ahí se han encontrado con un cordón de la Guardia Civil, que han sorteado sin apenas problemas tras algún forcejeo con los agentes. Ahí se han vivido algunas escenas de tensión con la Guardia Civil, que ha aislado al primer grupo de taxistas que había cruzado el cordón. Tras media hora de incertidumbre los taxistas han reculado y sobre las 13.30 horas seguían marchando por la ciudad de manera improvisada, decidiendo los pasos en asambleas espontáneas reunidas en medio de la calle.

No tenemos ninguna intención de rendirnos

Cundía entre los taxistas una mezcla de sensaciones. Por un lado, el hastío de una protesta que dura ya días y afecta a su bolsillo. Por otro, la voluntad de seguir presionando a la Generalitat para que ponga más exigencias al servicio VTC. Muchos de los conductores consultados sostenían que tal vez abandonarían la protesta unos días, pero que el sector volverá a plantar cara al Govern a finales de febrero, cuando en Barcelona se celebre el congreso mundial de telefonía. "Ahí vamos a tener una nueva oportunidad", contaba Pili (prefiere no dar su apellido), taxista desde hace más de 20 años. "No tenemos ninguna intención de rendirnos".

