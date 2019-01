Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, ha sorprendido a sus seguidores de Twitter al contar una surrealista anécdota que le ocurrió este fin de semana en un restaurante de su barrio.

El politólogo explica que en la mesa de al lado había un grupo de diez mujeres celebrando. Se fija en una en concreto que, según relata, es "agresiva con los camareros" y "arrogante con las amigas". "De esas que lo saben todo", resume.

Monedero dice que cuando se va del local algunas de las mujeres de ese grupo le piden hacerse una foto con él. "La faltona grita: ¡Soy de VOX! Es su pasaporte para pisar a los demás", zanja el fundador de Podemos.

Comida en restaurante del barrio. En la mesa de al lado, diez mujeres celebran. Una es agresiva con los camareros, arrogante con las amigas, de esas que lo saben todo. Cuando me voy, algunas me piden una foto. La faltona grita: ¡Soy de VOX! Es su pasaporte para pisar a los demás.

La historia de Monedero ha generado reacciones como estas:

Cafeteria de barrio.

El camarero y dueño me atiende muy amablemente.

Cuando me voy me dice: soy de VOX!

Era tu padre, Juan Carlos.