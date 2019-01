Miguel Ángel Escaño, alcalde del municipio malagueño de Tolalán donde se busca al pequeño Julen, ha pedido disculpas en Espejo Público de Antena 3 por el tono que utilizó en ese mismo programa hace una semana.

En aquel momento, Escaño intervino en una entrevista con Susanna Griso visiblemente alterado y asegurando que las labores de rescate se estaban llevando a cabo de una forma incorrecta. El alcalde criticó también los "rumores absurdos" que "están contaminando todo el proceso" y cargó contra los medios por estar emitiendo "imágenes que se filtran".

Ahora, Escaño ha pedido "disculpas públicamente" a quienes "se hayan sentido molestos" por sus palabras, algunas de las cuales "estaban fuera de contexto". "Si me equivoco pido disculpas. Hay cosas que dije que son ciertas, reales, y una semana más tarde se pueden evidenciar, algunas me pillasteis en un momento complicado porque estaba despachando varios asuntos", ha afirmado.

"Nunca veo el televisor por la mañana, no soy conocedor de cómo funciona vuestro programa, intervenían ciertos compañeros y no sabía por dónde entraban. Me preguntaban por aquí, por allí... Quizá fue una metedura de pata, pero no pretendía eso. No estoy acostumbrado a los medios, prefiero pasar en segundo plano", ha argumentado.

El alcalde mantuvo hace una semana un enfrentamiento con Susanna Griso, a la que recomendó "buscar en el diccionario" y afirmó que estaba criticando a "todos aquellos que están contaminando" y "haciendo daño a la familia". "Quizá tendría que ser usted el que debería concretar un poco más. Yo no me doy por aludida", le reprochó Susanna Griso.

La conversación del alcalde con la periodista tomó tal tinte surrealista que ambos discutieron por las siglas del partido del regidor, el PSOE. El dirigente se negaba a pronunciar el nombre de la formación y sólo accedía a referirse a él como "pe ese o e". "Esto me parece ya delirante", acabó diciendo Griso.

Ahora, Escaño ha contando que la reina Letizia le llamó y le mostró su apoyo ante la situación del pequeño Julen

"No soy técnico pero quiero dejar claro que soy gran conocedor de mi municipio, llevo 12 años como alcalde y las actuaciones que se hacen en el pueblo, de obras... con cualquier cosa insignificante nos encontramos con problemas y esa experiencia te la da el rodaje", ha señalado el alcalde.

"Cuando yo estuve en el minuto uno en el lugar de los hechos, me acojoné. Cuando vi el pozo y el niño que había entrado por allí... Yo no soy técnico pero aquello me impresionó mucho y me impactó porque dije: '¿Cómo vamos a sacar de aquí al pequeño Julen?'. Lo vi muy muy difícil. Yo no sé cómo hacer las cosas, pero conozco mi pueblo y cualquier cosa que hagamos se nos complica por el terreno", ha señalado el alcalde, quien ha admitido que no tenían conocimiento de las obras ni del pozo.