El Gran Wyoming (laSexta) desvela cuál ha sido el mayor error de Pablo Iglesias con Errejón

"Sí, Iglesias cometió un tremendo error con Íñigo Errejón: presentarle a la Comunidad de Madrid y no a Hermano Mayor". El presentador de El Intermedio —de laSexta— ha realizado su particular análisis de la figura del cofundador de Podemos Íñigo Errejón, quien después de cinco días de tensión e incertidumbre, dejó este lunes su escaño en el Congreso.

El que fuera uno de los fundadores de Podemos ha tomado esta medida tras su decisión de concurrir a las elecciones autonómicas y municipales de Madrid bajo la marca Más Madrid de Manuela Carmena.

"¿Cómo? Se ha ido del Congreso, así, por las buenas. Sin avisar ni nada. Ya no es aquel niño que entró en el Congreso en el 2015 con un mochila llenade sueños, ilusiones, ... y seguramente Donettes. Ay, ha crecido y se ha vuelto contestarario, respondón,... uno de esos muchachitos que les preguntan a dónde vas y te responde "por aaaahi". ¿Pero con quién? ¡Con gente! Hombre, con qué gente, no andarás metiéndote en coaliciones. '¡que te calles ya la boca, que me estás rayando!", ha ironizado.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard