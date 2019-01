"Que cada uno crea la versión que quiera", tuiteó el perfil oficial de La Resistencia durante el programa de este lunes, después de que el presentador, David Broncano, y el popular actor Daniel Guzmán dieran una opinión opuesta de un mismo hecho.

La historia tuvo a ambos como protagonistas junto a una de las bicicletas de alquiler de Madrid. "Nos hemos encontrado hace poco tú y yo, ¿puedo contar en qué circunstancias, que hablan de ti regular?", le preguntó Broncano a Guzmán, pero fue el invitado quién narró primero la historia.

"Soy usuario de BiciMad y la fui a aparcar en la Plaza de España de Madrid, la dejé y no me di cuenta de que no la había enganchado. A la que me fui vi un movimiento extraño de un tipo que estaba detrás de un arbusto, me quedé mirando desde una esquina y vi a David que la cogió y se fue", contó Guzmán dejando a Broncano boquiabierto. "¡Qué sinvergüenza!", soltó el cómico de manera irónica.

Rápidamente, este explicó los acontecimientos desde su perspectiva: "Le veo peleándose con una bici y cuando llego me dice que están fatal y que no se atrancan ni bloquean. Yo le respondí que iba a trabajar y él me dijo que cogiera esa. Le contesté que vale y cuando nos estábamos yendo me contó que se había metido en dirección contraria para traerla aquí, había policías y que les había tenido que decir que iba a devolverla".

Entre risas Guzmán le replicó que "cómo puede tener tanta imaginación" y que "esa historia no se la cree nadie". Además, ambos se preguntaron si tenían el carnet encima y los dos dijeron que sí, pero "en el vestuario".