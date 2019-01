Tenso encontronazo entre Monedero y Ana Rosa en 'El programa de AR': "Eso es muy injusto"

Juan Carlos Monedero se ha convertido en uno de los tertulianos que más titulares deja en El Programa de AR (Telecinco) y más tras la guerra entre Iglesias y Errejón, que ha terminado con la entrega del acta de diputado del que fuera fundador del partido.

El expolítico ha tenido un encontronazo con Ana Rosa Quintana a cuenta de la salida de Errejón. Monedero ha hablado de sus preferencias y de que todo se articula en "partidos o personas". "Yo prefiero partidos anclados en la sociedad civil. Cuando todo se articula con personas al final esas personas acaban apoyándose en sus familiares", aseguró el fundador de Podemos.

"O sea, véase Pablo Iglesias", ha respondido Ana Rosa Quintana, algo que no ha sentado bien a Monedero.

"Eso es muy injusto por tu parte, tú como mujer...", ha dicho Monedero. "He dicho familiares, no he dicho mujer o hombre", ha insistido Quintana.

"¿A qué familiares te refieres?", ha preguntado Monedero.

"Si a mí no me parece mal...", le ha dicho Ana Rosa.

"¿A qué familiares te refieres?", ha insistido Monedero. "Ana Rosa, ahí has estado mal", ha añadido.

"Este es uno de los problemas que tiene Pablo Iglesias", le ha respondido la presentadora.

"Ya, pero a Irene Montero le han votado las bases", insistía Monedero.

"A mi Irene Montero me parece incluso más lista que Pablo", decía Ana Rosa intentando zanjar el tema.

"Es más lista que Pablo", ha dicho finalmente Monedero.