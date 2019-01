Las lágrimas de impotencia de este futbolista que están dando la vuelta a España

No es una situación fácil para los jugadores del Huesca. El equipo aragonés volvió a perder el pasado sábado contra el Atlético de Madrid y está diciendo ya prácticamente adiós a la primera aventura en su historia en la élite del fútbol profesional.

Uno de los jugadores que más está viviendo en sus carnes esta agónica situación es Álex Gallar, uno de los héroes del ascenso del club. El futbolista catalán fue cazado tras el encuentro contra el Atleti por el programa de El Día Después, de Movistar+, llorando solo y desconsolado en el banquillo oscense.

Rápidamente, el capitán del equipo Gonzalo Melero salió a consolar a un Gallar que, entre lagrimas y queriendo esconder la cabeza entre los asientos del banquillo, balbuceaba palabras sueltas que ejemplifican su impotencia. "Ya tio...pero", le decía a Melero o un "es la sensación" que resume perfectamente su estado de ánimo.

El final del reportaje es todavía más conmovedor. A Gallar se le puede leer en los labios un "once puntos", que es la cantidad de puntos que tiene el Huesca después de jugar ya más de la mitad de la Liga.

Gallar no es un futbolista normal dentro de la historia del club. A pesar de solo llevar dos temporadas con esta, se convirtió en su momento en el jugador más caro de los más de 100 años del Huesca tras pagar su cláusula de 400.000 euros a la Cultural Leonesa. El extremo también marcó el gol del ascenso en Lugo y fue el autor de los dos primeros goles en Primera División, en el debut en el partido contra el Eibar.

Las lágrimas no solo representan la frustración que vive el equipo oscense, si no la de todos los aficionados del club, que se han volcado a apoyar al jugador. Además, no solo los mensajes de ánimo proceden de la provincia altoaragonesa, si no que también lo hacen del resto del mundo del fútbol.

@alexgallar11 ánimo hermanoo! Toda esa tristeza se convertirá en alegria pronto, ya lo verás. En esto del fútbol cambia todo muy rápido! Un abrazo hermanoo — Yeray Gonzalez Luis (@Yeray6Glez) 21 de enero de 2019

Fuerza a los profesionales que lo dejan todo, salgan o no salgan las cosas. El esfuerzo siempre es el camino, su gente estará orgullosa. @alexgallar11 — Santi llopis bonet (@santilb5) 21 de enero de 2019

Tíos como estos, que sienten los colores, son los que hacen más grande a esta #SDHuesca. Mucho ánimo campeón!!

Juntos los conseguiremos. Aúpa Huesca!!#FSSR — Lorién Ester (@Loriest88) 21 de enero de 2019

Mucho ánimo. Jugadores así dignifican el fútbol. Grande el Huesca!! — Marcos T. 🇪🇸🐦 (@Marcostomash) 22 de enero de 2019

Sensación compartida y sin embargo orgulloso de cada jugador que siente el escudo y no rebla. No va a ser fácil, hay que seguir luchando. Con gente como tú: ¡Se puede! — davilucho (@davilucho1975) 21 de enero de 2019

Vamos @alexgallar11 , desde León sabemos que si alguien puede levantar la situación eres tú. Sigue rompiéndola que todo llegará! Dale! Ánimo desde León 👏👏 — Stewie_culturalista (@SCulturalista) 22 de enero de 2019