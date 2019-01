Los espectadores del Chiringuito de Jugones que estuvieron viendo el programa de este martes notaron que les faltaba algo. El presentador estrella de la cadena a nivel deportivo, Josep Pedrerol, no pudo acudir por motivos de salud, aunque estos no le privaron de seguir a sus compañeros desde su casa.

"¡Qué buenos sois todos! La afonía me impide hablar pero no me impide ver y escuchar", escribió en su perfil de Twitter Pedrerol, acompañando el mensaje con una foto donde se ven a los colaboradores Edu Aguirre y Carme Barceló y al que fue el presentador del programa, Juanfe Sanz.

"Le mandamos un abrazo a Josep Pedrerol que está fastidiadillo de la garganta. Seguro que para mañana ya estará recuperado", afirmó Sanz nada más empezar el programa.

Así, una afonía fue la causante de que Pedrerol no estuviera ni en el Chiringuito ni en Jugones, el informativo de deportes del mediodía de La Sexta. En esta ocasión fue Guillermo Moreno el encargado de contar la información deportiva.