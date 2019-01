Errejón: "Hay tiempo para presentar una candidatura unitaria"

El exdiputado de Podemos y candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha afirmado —en Los Desayunos de TVE— que "hay tiempo para presentar una candidatura unitaria, hasta el último segundo": "Es bueno que haya una candidatura progresista y que al mismo tiempo se ensanche, que corra el aire. Más Madrid es para esos ciudadanos que sienten desconfianza hacia los partidos políticos. Yo ahora tengo una ilusión renovada que no sentía desde la menos hace tres años", ha resaltado.

Según Errejón, "había mucha ciudadanía huérfana y desencantada. Andalucía mostró esto", ya que "en los partidos prima lo de que quién no se mueva no sale en la foto": "No creo que Podemos sea un lastre, pero hay que sumar más", ha afirmado Errejón.

"A veces hay que elegir entre lo cómodo o lo correcto. En todos los partidos pasa que quien se mueva no sale en la foto. Asumo que mi decisión tiene costes, he dejado mi acta en el Congreso de los Diputados, Pero a veces hay que elegir y renovar y atreverse", ha opinado Errejón, antes de valorar que "la gente lo agradece para que las razones de las siglas no estén por delante de las razones de las personas".

En referencia a esa hipotética lista unitaria, Errejón Para mí no es problema no hacer la lista yo solo. No puedo pretender que tengo yo entre mis contactos a toda la gente capacitada".

Errejón ha puesto el foco en que sus diferencias políticas con la dirección de Podemos "no son nuevas ni un secreto", "han sido publicadas y explicadas con todo el compromiso con un proyecto que fundé, pero con la honestidad de que cuando uno piensa que las cosas se pueden hacer mejor, hay que intentarlo".

"Mis diferencias con Iglesias empiezan en 2016 con los pactos de Gobierno. Me alegro de que Podemos esté más colaborativo con el Gobierno actual", ha argumentado Errejón, quien ha negado que la formación morada sea "un proyecto fallido".

En referencia a los Presupuestos, Errejón ha opinado que él sí los apoyaría, tras lo que ha sentenciado: "Creo que van a salir, además".

