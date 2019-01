Cristiano Ronaldo fue condenado este martes a 23 meses y 30 días de cárcel, que no cumplirá, y a una multa de 18,8 millones de euros por fraude fiscal.

El futbolista, que ahora juega en la Juventus de Turín, se desplazó a Madrid para el juicio celebrado en la Audiencia Provincial.

Tras ello volvió a Italia y aprovechó el viaje para hacerse una foto y subirla a sus redes sociales. Un gesto que le está costando duras críticas por publicar una foto así tras ser condenado.

Y no sólo eso: Cristiano subió esa imagen el mismo día que se le perdió el rastro al avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala tras abordar un vuelo con destino a Cardiff.

Uno de los que más duros se ha mostrado con el jugador portugués ha sido el exfutbolista Gary Lineker, quien ha escrito en Twitter: "No es el día de este Tweet. Realmente no lo es". Un mensaje que acumula más de 14.000 retuits y 80.000 'me gusta' en poco más de 12 horas.

Estas son otras reacciones que ha generado la foto:

Not the day for this tweet. It really isn't. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 de enero de 2019

El mismo día en el que acuerda una multa y 23 meses de prisión (ante una lamentable muchedumbre enfervorecida) por evadir impuestos, y el mismo día en el que un futbolista desaparece en un avión, Cristiano sube esta foto. Sin palabras. https://t.co/EbL66tcpfR — Jon Viedma Carrera (@jon_viedma) 23 de enero de 2019

Se publica un audio privado del jugador Emiliano Sala que su familia pidió no difundir. Tras aceptar ser culpable de evasión fiscal y pagar una multa de 21 millones, Cristiano sube una foto en su avión privado mientras el mundo reza para que encuentren el de Sala. Vamos mal — ANDRES CANTOR (@AndresCantorGOL) 23 de enero de 2019

A 24 horas de la desaparición del avión que llevaba a un jugador argentino como Emiliano Sala, ¿nadie del equipo que acompaña 24/7 a @Cristiano se dio cuenta que no era el momento para subir una foto en una avión privado tomando mate? Esa falta de timing no te la robo. pic.twitter.com/RvAMhcd9kK — Nicolás (@nicarri) 23 de enero de 2019

-Hola Cristiano.

-Hola

-Disculpa pero no era el momento para subir esa foto del avión.

-.......... pic.twitter.com/S9Vd0ce4gS — Alan (@M_D_G98) 23 de enero de 2019

Cristiano subiendo una foto en un avión, justo hoy. Se llevó sensibilidad a Marzo, claramente. https://t.co/KWbEDY6B6G — Gᴇʀᴍᴀɴ 🐔 TE GANÉ UNA FINAL DE LIBERTADORES 🏆 (@GerCarp35) 23 de enero de 2019