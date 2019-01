Irene Montero echa en cara a Errejón su "desprecio evidente" hacia Podemos

"Íñigo ha decidido irse y montar otro partido, planteando un desprecio evidente por el espacio con el que ahora iba a presentarse". La portavoz parlamentaria de Podemos y número dos del partido morado, Irene Montero, ha vuelto a cargar con dureza contra el exdiputado de Podemos Íñigo Errejón —en los micrófonos de RNE—, tras su decisión de aliarse con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo abril: "A mí lo que me preocupa es que Podemos mejore la vida de la gente, por eso me apena que Íñigo haga esto a nuestras espaldas y sin que sepamos nada", ha argumentado Montero, quien ha culpado a Errejón de que "no se estaba implicando en los trabajos de Podemos mientras estaba urdiendo un plan secreto con la alcaldesa de Madrid para montarse otro partido".

En este contexto, Montero ha puesto el foco en que la crisis abierta por Errejón les ha pillado trabajando, ya que la prioridad de la formación morada es ser "una herramienta útil para la gente": "Podemos se romperá cuando no sea útil para la gente. Aunque seamos noticia porque un compañero se haya ido a otro partido, nosotros seguimos centrados en que haya un SMI de 900 euros, que se reviertan recortes en educación, que haya partidas efectivas para la dependencia, que haya escuelas infantiles...".

"A nosotros nos pagan para trabajar, no para ocuparnos de nosotros mismos", ha resaltado Montero, quien considera que "en otros partidos también pasan muchas cosas pero viven las cosas con una visión menos abierta".

La número dos de Podemos ha vuelto a echar la pelota al tejado de Errejón al afirmar que "si hay un compañero que ha decidido montarse otro partido porque es una mejor estrategia, tendrá que explicarlo él": "No entiendo sus motivos para salir de este espacio político. En el año que demostramos que se podía echar al PP y que en cuanto nos dejan margen pactamos los presupuestos más sociales, jolín, creo que demostramos que útiles somos".

"¿Si es político o personal la marcha de Errejón? Pregúntenle a él", ha sentenciado.

"Uno debe cumplir lo pactado"

En referencia al portazo de Podemos al Real Decreto en materia de Vivienda, producido este martes, Montero ha asegurado que es "consecuencia del incumplimiento del Gobierno del acuerdo que alcanzó Sánchez con iglesias": "Ellos presentaron un Real Decreto que no cumplía con lo pactado. Queremos regular las subidas abusivas del alquiler dejando que los ayuntamientos identifiquen las áreas tensionadas. Uno debe cumplir lo pactado y el política es importante cumplir con lo que has dicho que vas a hacer", ha defendido Montero. .

En cuanto a la huelga de los taxistas, Montero ha mostrado su apoyo al sector "porque llegan los buitres financieros a acaparar los nichos de mercado para especular".

"Al final parasitan y puede pasar que el sector del taxi desaparezca sin servicios regulados, porque ellos al final fijan los precios que quieren, sin tarifas reguladas", ha argumentado la dirigente de Podemos, antes de sentenciar: "Los buitres financieros no tienen respeto por la vida de la gente y no aportan nada bueno a nuestras vidas".

