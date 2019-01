Kate Middleton sorprende con su confesión sobre sus problemas con la maternidad

Se suele pensar que la realeza no se enfrenta al mismo tipo de problemas que el resto del mundo, pero Kate Middleton ha acabado con esa leyenda urbana. La duquesa de Cambridge ha sorprendido con una confesión sobre las dificultades con las que se ha encontrado tras ser madre.

La esposa del príncipe Guillermo se ha referido especialmente a la época más reciente, cuando nació su tercer hijo, Luis de Cambridge. Convertirse en familia numerosa no fue fácil, a pesar de haber tenido la ayuda de María Teresa Turrión, la niñera española que trabaja para la familia real británica.

The Duchess listened to an expert coaching session for the new FamilyLine, which was focused on perinatal mental health and asked @family_action volunteers about their training. pic.twitter.com/skQ3YIj2Jf