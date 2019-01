Fran González ha vivido en la televisión de todos los españoles durante los 168 programas de Pasapalabra en los que ha participado, hasta que por fin este martes ha conseguido ganar el bote de 1.542.000 euros, el más alto de la historia del concurso. Las felicitaciones a su gesta no han tardado en llegar y varios famosos y una gran cantidad de usuarios de redes sociales han dado la enhorabuena al concursante asturiano.

Su paisana Paula Echevarría ha sido de las primeras en felicitar al biólogo ovetense. Lo ha hecho en su cuenta de Instagram con el vídeo donde Fran acierta la última letra del rosco y se ha declarado seguidora suya: "Muy fan de Fran! Qué gusto da ver gente así!!!! ENHORABUENA!!!!!! Y puxa Asturies!!!!". La entrada suma más de 530.000 visualizaciones y centenares de comentarios en los que sus seguidores también apoyan y felicitan a Fran.

Otro actor que se ha acordado de Fran González ha sido Miguel Ángel Muñoz. El madrileño, que ha coincidido durante la aventura de Fran en el programa, se ha extendido y le ha transmitido su felicitación en un carta que se ha hecho viral y que ha empezado con un "Querido Fran".

Muñoz ha explicado que no suele subir fotos que no sean suyas, pero que esto es una excepción: "No suelo subir fotos en mi cuenta de IG que no sean de mi día a día y pocas veces subo alguna imagen con alguien con quien no tenga una relación profesional o personal. Así que me hace mucha ilusión compartir el post de hoy contigo, en el que celebro que al fin hayas ganado el #BotePasapalabra porque te lo mereces y porque eres una persona a la que todos nos deberíamos intentar parecer".

Para terminar le ha agradecido los momentos que Fran ha regalado a los telespectadores y, por encima de eso, ha destacado su personalidad: "Gracias por todas las tardes tan maravillosas que nos has dado en Pasapalabra pero sobre todo por ser como eres".

Además y como no podía ser de otra manera, el presentador del programa, Christian Gálvez, también le ha dedicado una foto en su perfil de redes sociales en la que se puede ver justo el momento en el que concursante acierta la última letra. La imagen está acompañada de un bonito "Fran. Pasapalabra. La felicidad era esto. ¡Y lo mejor siempre está por llegar!" que ha generado más de 31.000 likes.