Los que este domingo se pararon a leer las esquelas de La Voz de Galicia se encontraron con la que, sin duda, es una de las despedidas más originales que se han publicado en el periódico.

Paco Lamas Pita, un vecino de Campolongo (Pontedeume, A Coruña), quiso que su adiós fuese en verso y encargó a sus familiares que ocupasen ese espacio del periódico con un poema.

No me he muerto

solo me fui antes

y no quiero que me recuerden con lágrimas,

omo aquel que no tiene esperanzas.

No me he muerto,

aunque mi cuerpo no esté,

mi presencia se hará sentir.

No me he muerto, solo me fui antes.

El texto no es del fallecido, la familia lo encontró en internet después de que Lamas Pita les pidiese que su esquela fuese simplemente un poema. Según explica su hermano, Toci Lamas, en La Voz de Galicia, la idea era encontrar unos versos de Sabina que se ajustasen, pero no les convenció ninguna estrofa del de Úbeda (Jaen) y por eso optaron por este popular poema de autor desconocido. "Lo que transmiten estas palabras se asemeja mucho a su personalidad", asegura su hermano al periódico.

El poema no es la única particularidad de esta esquela, ya que tampoco cuenta con la habitual cruz católica. Fue otra decisión que tomó Paco Lamas, que quería que se respetasen sus creencias. "Quería que su presencia se siguiese notando allí donde estuvo siempre", añade el hermano. "Él lo que quiere es que no se diga que ha fallecido, sino que su espíritu continúa presente".