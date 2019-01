Polémica con Vox por la atención médica a Teresa Rodríguez tras su bajada de azúcar: "Haga el favor de no sobreactuar"

La coordinadora andaluza de Podemos y presidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, tuvo que abandonar el pleno de investidura de Juanma Moreno (PP) como presidente andaluz tras sufrir una bajada de azúcar.

Rodríguez está embarazada de ocho meses y fue trasladada al Hospital Macarena de Sevilla, cercano al Parlamento andaluz, para que se le hiciera una revisión médica.

Ahora, el líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha asegurado que el diputado de su partido por Hueva Rafael Segovia, que es médico, fue quien atendió a Teresa Rodríguez tras su indisposición.

"Los medios q me piden confirmar la noticia: efectivamente nuestro diputado de Vox Huelva @ SegoviaBrome médico de profesión, atendió a Teresa Rodríguez tras su indisposición, pues para ayudar no hay colores políticos. Solo que no quisimos hacerlo público y ahora sólo confirmarlo", ha escrito en Twitter.

Teresa Rodríguez ha reaccionado de inmediato y ha afeado a Serrano su "oportunismo". "Me encanta eso de 'no quisimos hacerlo público' después de publicarlo pero es que, además, y ya que quieren jugar ese juego tan feo, no es cierto lo que cuentan", ha asegurado.

Rodríguez dice que le atendieron durante 20 minutos José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras del PP, y la Consejera de Salud en un primer momento. "Al final de esos 20 minutos se presentó, entre otras muchas personas, el Sr. Segovia, al que creo que por médico debe abochornarle su maniobra Sr. Serrano, y efectivamente se interesó por mí y se unió al grupo que me atendía creo que durante 3 minutos, cosa que le agradezco mucho", añade.

Rodríguez dice que después ya se sintió mejor, pero que le recomendaron hacerse pruebas debido a su embarazo, por lo que acudió al hospital para "descartar cualquier cosa fea".

"Quiero agradecer a todas las personas que se interesaron por mí en ese momento que hubiera preferido pasar en la intimidad, por cierto Incluyendo a su compañero de Huelva, Sr. Serrano. Pero haga el favor de no sobreactuar, que desvirtúa usted lo bonito del episodio", afirma la dirigente de Podemos.

"Dicho esto. Interesarse por mí fue hermoso por parte del su compañero de Huelva, pero más hermoso sería que dejaran de querer quitarle el derecho a la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes o de pretender que l@s sanitari@s denuncien a estas personas al acudir a consulta. No creo que su compañero médico de Huelva fuera capaz de algo así llegado el momento. No pierdo la fe en la humanidad, aunque a veces cueste", finaliza Rodríguez.

