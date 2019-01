Agresión en directo a un periodista de 'Espejo Público': "¡La cámara ni se toca!"

El programa Espejo Público de Antena 3 ha vivido este jueves el segundo día de máxima tensión en directo cuando el reportero Raúl García informaba de las protestas de los taxistas en Madrid, que reclaman una regulación autonómica de las VTC.

Susanna Griso dio paso en directo al periodista, que no se percató de que estaba en antena. En ese momento, el reportero discutía de forma vehemente con los conductores. "¡La cámara ni se toca! ¡La cámara no se toca! Esto no puede suceder", gritaba.

García asegura que en ese momento estaba intentando informar de que los taxistas habían expulsado de aquel lugar a un vehículo VTC. "¿Qué hago mañana? ¿Me voy a pedir trabajo?", preguntaba a gritos un profesional del volante.

"Estamos aquí para contar lo que ha pasado. Si me dan paso lo contaré", replicó García. En ese momento, Susanna Griso terció: "Estás en directo. No es consciente de que está en directo".

En ese momento, el periodista se dio cuenta de que estaba en antena y se dirigió a la cámara. "Es un momento realmente llamativo. Ha intentado entrar un VTC en el recinto, hemos ido a grabarlo y...", intentaba explicar García cuando le lanzaron un huevo y le tiraron el micrófono.

"Acaban de tirarnos un huevo. Trabajar aquí es muy complicado. Han venido a atacarnos", acertó a decir el reportero, que poco después consiguió hablar tranquilamente con un representante de los taxistas. El conductor aprovechó la conexión para atacar a la prensa.

"El problema son ciertos contertulios como Elisa Beni, que no tienen ni idea. Los contertulios deben saber lo que dice la constitución española", denunció. En ese momento, Sunsanna Griso afeó al taxista que señalase con nombres y apellidos a una persona porque "la está poniendo en el foco".

"Vale ya, llevamos razón y sólo pedimos a una política corrupta que cumpla con lo que tiene que hacer. Es una pena lo que estáis haciendo la prensa con nosotros", dijo el representante entre lágrimas.

"La prensa no es una enemiga, está aquí para contar vuestras revivindicaciones, hemos entrevistado a todo tipo de políticos", argumentó Griso.

"Sois una parte imporatísima de este conflicto. Los medios de comunicación en muchos momentos dhan esinformando", se quejó el representante de los taxistas.

ANTENA 3 Espejo Público

Raúl García ya vivió momentos de tensión este miércoles cuando los antidisturbios tuvieron que alejarle de la zona de protestas de los taxistas.

Tras unos momentos de desconcierto, Raúl García recuperó la conexión desde una zona más alejada. "He tenido que trasladarme a una isleta por lanzamiento de objetos y demás", explicó mientras aseguraba que había sido atacado por "un grupo realmente numeroso de exaltados".

"Los agentes únicamente tratan de protegernos de una horda de energúmenos que nos han empezado a insultar, a atacarnos, con insultos personales y nombres y apellidos", lamentó el reportero, quien destacó que los taxistas interpretan como "un ataque personal" dar las dos versiones del conflicto.