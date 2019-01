"Lo mejor de esto -en referencia a la huelga de taxis- son los efectos colaterales", empezó Andreu Buenafuente su monólogo en el programa de Late Motiv. El cómico catalán quiso representar en la figura de Joan Gaspart a todos aquellas personas que no están habituadas a coger el metro y que, gracias a la huelga de taxis, se están viendo obligadas a usar el transporte público.

Buenafuente lo primero de todo alarmó a la población por si veía gente "perdida por las ciudades". El presentador comentó con un toque retórico un pensamiento de estas personas con la pregunta "dónde está el metro" y una posible respuesta de "yo en una boca no me meto".

Si Joan Gaspart puede, yo también pic.twitter.com/BQq1poSLI6 — welcome (@_weIcome) 23 de enero de 2019

Entonces ha entrado en juego Joan Gaspart, el expresidente del Barça, que fue fotografiado yendo a Fitur en metro y agarrando la maleta con fuerza, a lo que declaró que "no es tan trágico". Buenafuente ironizó contando que "trágico no sé, pero triste sí, está como mirando al infinito pensando 'qué me ha pasado a mí con lo que he sido'".

Buenafuente imaginó cómo podría haber sido la entrada al metro de Gaspart. Como si fuera un taxi, el humorista dibujó a Gaspart diciéndole al conductor que "al paseo de la Castella y sin dar mucha vuelta que si no no le doy propina".

"Gaspart ha dicho que no subía al metro desde hace 60 años y que ha disfrutado muchísimo. Para él el metro es como el tren de la bruja, pero...la bruja es él", finalizó.