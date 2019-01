El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, encendió la polémica recientemente con una frase que ha dado mucho que hablar. El dirigente defendió su propuesta para regular los vientres de alquiler con dos preguntas: "¿Hay algo más bonito que concebir un hijo para otra mujer? ¿Hay algo más feminista que una mujer ayudando de forma altruista a tener un hijo a otra mujer?".

Ahora, el Gran Wyoming ha dado la réplica a Rivera en El Intermedio de una forma que está teniendo amplio eco en las redes sociales. "Rivera sigue erre que erre con que se regulen los vientres de alquiler. De hecho, la proposición de ley contempla dar a algunas madres la licencia VTC: Vientres tipo contenedor", ha comenzado el presentador.

"El contrato de gestación subrogada debe ser altruista. ¡Bravo, Ciudadanos! Así a la mujer no se la mercantiliza, sólo se la cosifica. Seguro que el registro nacional se llena de mujeres que libremente y de modo altruista quieren sufrir nueves meses de vómitos, transformaciones en su cuerpo, cansancio, fatiga, molestias para dormir... Eso sí, sin encariñarse con el niño que están gestando porque se lo tendrán que dar a otra persona", ha proseguido.

Wyoming se dirige a Rivera para decirle que no vale decir que es feminista sólo porque el feminismo es "un valor en alza" porque, si se trata de eso, podría decir que su ley es la letra de una canción feminista.

En ese momento, en el plató ha comenzado a sonar una alarma. "¡Por favor! ¡Que no cunda el pánico! No es la alarma contra incendios, es la alarma contra la demagogia. Rivera ha hecho triple para defender la gestación subrogada. Además de al feminismo ha recurrido a una enfermedad grave y al derecho al aborto. Señor Rivera, no debería usted mezclar tantos conceptos. Debería reflexionar o llamar a Marie Kondo para que le ordene un poquito las ideas. Y lo que es mejor: para que le tire las que no valen", ha zanjado Wyoming.