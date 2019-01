El príncipe Guillermo confiesa sus problemas psicológicos: "Empecé a tener sentimientos que hasta entonces no había tenido nunca"

Si este martes era Kate Middleton la que sorprendía a todo el mundo con su confesión sobre sus problemas con la maternidad, esta vez ha sido el príncipe Guillermo el que se ha animado a seguir sus pasos. Guillermo de Inglaterra se ha sincerado sobre cómo le afectó psicológicamente su trabajo como piloto de ambulancias aéreas. El duque de Cambridge ha reconocido que ha notado las consecuencias recientemente.

"Todavía me resulta muy difícil hablar de ello. Es algo con lo que me emociono mucho, porque está directamente relacionado con mis hijos y es muy duro recordarlo", ha explicado este miércoles en el Foro de Davos en el que se han tratado asuntos de salud mental.

Yesterday at #WEF19, The Duke of Cambridge joined a panel to talk about #MentalHealth and the importance of changing the conversation on #MentalHealthAtWork.



