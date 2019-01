La Policía abandona la búsqueda de Emiliano Sala: "Las posibilidades de supervivencia son remotas"

La policía de la isla anglo-normanda de Guernesey, cerca de la cual desapareció el avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, anunció este jueves por la tarde que abandonó la búsqueda iniciada el lunes por la noche.

"Hemos revisado todas las informaciones disponibles (...) y hemos tomado la difícil decisión de poner fin a la búsqueda", anunció la policía en un comunicado difundido en su cuenta Twitter.

En dicho comunicado también señalan que las "posibilidades de supervivencia en este momento son extremadamente ínfimas".

La policía buscó durante más de 24 horas, explorando el litoral, peñascos e islas con ayuda de tres aviones y cinco helicópteros. También participaron dos barcos de rescatistas con ayuda de barcos de pesca y navíos.

3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi