La viral respuesta de Rafa Nadal a McEnroe tras desvelar este que le había visto "desnudo en el baño"

Rafa Nadal está arrasando en el Open de Australia tanto dentro como fuera de la pista y ya está en la final del primer Grand Slam del año. Tras ganar las semifinales a Tsitsipas, el manacorí ha vuelto a triunfar en la entrevista postpartido con un McEnroe que se está convirtiendo en un entrevistador de élite gracias a sus conversaciones fluidas.

La última, ha tenido una anécdota como eje central. Así la ha relatado el estadounidense: "Al final del segundo set he tenido que ir al baño de manera rápida, estaba acabando y de repente he visto a Rafa Nadal desnudo en el servicio".

Con todo el mundo expectante por la respuesta del español, este ha sido espontáneo y ha saltado con un "¿qué te ha parecido". Las risas en la pista central del Open de Australia se han desencadenado de manera inmediata.

"Me he dicho a mí mismo: ese cuerpo se parece mucho al mío", ha respondido McEnroe, antes de desmentir esa afirmación con un toque de gracia: "Estoy mintiendo sobre esto último. Me he dicho a mí mismo que ojalá tuviese un cuerpo así".

Otro momento muy comentado ha sido cuando ha respondido con un rotundo "ojalá que sí" a la pregunta de si podía mejorar todavía más su nivel. La contestación ha dejado tan impresionado a McEnroe, que no ha sabido cómo continuar.