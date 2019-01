Las teorías que circulan sobre 'Los increíbles' están lejos de ser correctas

Para el director de cine Brad Bird, los últimos 15 años han sido... increíbles. El cineasta ganó su primer Oscar a Mejor película de animación en 2004 con Los increíbles. Ahora, década y media más tarde, la secuela Los increíbles 2 está nominada al mismo galardón. Tras conocerse la noticia este martes, Brad Bird atendió por teléfono a la edición estadounidense del HuffPost para hablar sobre la nominación, confirmar y desmentir algunas de las teorías que han ido surgiendo durante los años en torno a Los increíbles. También habla sobre las masas de seguidores que han ansiado el regreso de Mr. Increíble y Elastigirl.

Brad, enhorabuena. ¿Cómo te has enterado de la la noticia? ¿Cómo lo ha celebrado?

No lo he celebrado de ningún modo en especial más allá de un brindis con mi mujer tomando unos cafés. Me despertaron. Mi mujer me despertó con delicadeza. Me halaga, como le pasaría a cualquiera. Es estupendo que la película sea tan bien valorada de una forma más.

Habiendo ganado ya este premio, ¿qué consejos le darías a su antiguo yo o a cualquiera que lo haga por primera vez?

Mi consejo a mi antiguo yo es que no se despiste con el enorme e incordiante monitor que tienes en tu línea de visión [durante el discurso de aceptación]. Ya tienes suficiente presión por ser breve y dar las gracias a tanta gente como puedas antes de que te saquen del escenario, mientras te piden también que sea un discurso memorable. De modo que estás pensando en todas estas cosas y a mitad de discurso te marcan en ese monitor superbrillante: "Vaya concluyendo" y hay un tío de pie junto al monitor señalándolo sin parar. Eso siempre consigue distraerme.

Así que le diría a cualquiera que tenga la suerte de ganar que no deje que ese monitor le distraiga.

Pasaron 14 años entre Los increíbles y la secuela. ¿Cómo influyó eso en el argumento?

La parte fundamental del argumento, la más importante para mí, la tuve pensada muy pronto. Ya estaba pensada cuando promocionábamos la primera película: el cambio de papeles entre Bob Parr y Helen Parr. También contaba con que el público sabía que Jack Jack tenía poderes y su familia no estaba al tanto de ello, de modo que tenía esas dos bases.

Durante mucho tiempo, lo que me agobió fue la historia del villano. Intentaba pensar en una historia que fuese intrigante por sí sola, más aún en esta época repleta de superhéroes. Pero también necesitaba una historia de un villano que encajara bien con el cambio de papeles y con Jack Jack. Tuve una idea que recibió luz verde, aunque no pasaron muchos meses antes de darme cuenta de que la idea no funcionaba. Era una idea válida que incluía inteligencia artificial, pero no pegaba con la idea central, que era el cambio de papeles y el hecho de que Jack Jack se convirtiera en un personaje importante. Terminamos cambiando esa parte de la historia varias veces a lo largo de la película.

El villano con el que acabamos no fue el villano con el que empezamos, algo que también pasó con la original de Los increíbles. Había concebido el proyecto fuera de Pixar y lo traje a Pixar, pero el único elemento que de verdad cambió en la historia fue el villano. Descubrimos al villano durante el proceso. Estaba preparando una escena de apertura en la que un villano tenía que morir y creé un villano que a todo el mundo le gustó más que el original, a mí también. Síndrome no era el villano original.

El único elemento que de verdad cambió en la historia fue el villano.

¿Puede decir algo sobre los villanos originales?

No quiero hablar mucho sobre ello porque quizás dé con la tecla para que funcionen en otra película. Las ideas que descartas para una película pueden ser perfectas para otra, así que trato de no hablar mucho de ellas porque me pueden resultar útiles más adelante.

Durante los años que han pasado entre las dos películas, han surgido diversas teorías y preguntas entre los seguidores de la historia de Los increíbles. ¿Alguna vez les echas un vistazo?

No, creo que es una trampa mirar este tipo de cosas porque o te inclinas hacia una idea o te alejas porque ya se le ha ocurrido a alguien. Conviene estar en un espacio en el que simplemente pienses en lo que te gusta a ti, de modo que yo intento no mirar nada de eso.

Bueno, yo sí que leo esas teorías. Me encantaría ver qué opinas, si te parece.

Claro.

Teoría 1: ¿Escuchar a Mozart desató los poderes de Jack Jack?

Pues sí. Cuando hicimos eso, conectamos con la primera película, en la que Kari [la canguro de Jack Jack] menciona a Mozart y luego también insistimos en ello en un corto que hicimos después de la primera película, Jack Jack ataca. Es una especie de cliché cierto pero útil que la música clásica estimula a los bebés. Se dice que incluso cuando están dentro del útero les estimula. Es un estímulo tonal y la música engloba algunas de las zonas del cerebro que se activan con las matemáticas porque tiene que ver con el cálculo del tiempo. Por eso fue algo útil a lo que recurrir con la canguro.

Cuando llegó la hora de empezar esta película, nos pareció útil, pero también estimulamos a Jack Jack con la película vieja de la tele y otras cosas. Quisimos ser coherentes con nuestro propio universo, pero también queríamos divertirnos.

Teoría 2: ¿Fabricó Edna el traje de Síndrome con capa consciente de que sería su perdición?

No. Un no muy rotundo a esa teoría. Para mí, resulta coherente con lo ostentoso que es Síndrome y sus ganas de representar un papel en vez de ser un héroe de verdad. Le gusta la parafernalia, no hacer el bien ni solucionar problemas como haría un superhéroe. Le interesa más parecer un superhéroe que serlo.

Y fabrica muchas de sus cosas también.

Sí, y eso tiene un poco que ver con la soberbia que acaba con él. Es una de las muchas cosas de ese estilo que terminan siendo defectos fatales.

Teoría 3: ¿Los increíbles viven en la antigua casa de Síndrome en Los increíbles 2?

No, pero es interesante. Es la primera vez que oigo eso. Es una idea interesante, pero no lo concebimos así.

Teoría 4: Por último: Sé que ya le han preguntado sobre que la camioneta de Pizza Planet quizás no haya aparecido en la primera película, aunque aparece prácticamente en todas las demás películas de Pixar. ¿Es posible que se deba a que Pizza Planet no existía en los años 60?

¿Sabes qué? Solamente voy a decir respetuosamente que cuando introducimos Easter eggs (referencias ocultas), todo el mundo quiere que digamos dónde están, pero eso terminaría con la gracia de los Easter eggs, de modo que, con todo el respeto, no diré nada. Los hemos introducido. Es muy divertido encontrarlos.

En los años que han pasado desde el estreno de Los increíbles ha habido un montón de fanfics sobre Mr. Increíble y Elastigirl. La gente ha esperado ansiosa. ¿Eres consciente de ello?

Como he dicho, no estoy al tanto de lo que hacen los seguidores. No me meto, y no solo cuando se trata de nuestras películas, no lo hago con las películas de nadie. Pienso que es estupendo que la gente se dedique a eso porque es un modo de divertirse y es halagador que a la gente le gusten nuestros personajes lo suficiente como para seguir pensando en ellos. A lo largo de estos años, algunas personas me han dicho: "¿Va a haber otra película de Los increíbles?". La verdad es que no era mi intención que pasaran 14 años. Estuve trabajando en otras películas y al mismo tiempo pensaba en hacer otra película de Los increíbles, pero estaba siempre metido en otros proyectos. Me preocupaba que quizás fuera demasiado tarde, que hubiera pasado demasiado tiempo. Tener a todos ahí emocionados cuando terminamos la película fue realmente increíble.

Sé que la productora Nicole Grindle ha hablado un poco sobre ello, pero Elastigirl ha sido sexualizada por los fans e incluso se ha hablado de ella como una representante de la positividad corporal. ¿Qué opinas al respecto?

Hablé con Nicole Grindle y con muchas otras mujeres del equipo al hacer la película original, porque es cuando tiene lugar el diseño [de los personajes]. Me alegra que se hable bien sobre la positividad corporal de la película. Queríamos mostrar lo que le sucede al cuerpo cuando envejeces, que el peso se distribuye de forma un poco distinta y no tiene por qué ser necesariamente algo malo, simplemente es real.

Cuando puse en marcha el proyecto, hice esa broma de cuando se cuela en la base secreta, se ve en un reflejo y dice: "Ugh. El traje no me quedaba antes así". No tenía ninguna intención negativa. La intención era... Pienso que las mujeres son muy críticas consigo mismas y creo que eso es una tontería. Creo que hay mujeres hermosas a cualquier edad. Hay muchas formas de ser atractiva, por lo que si la película se aparta de las convenciones corporales, me parece estupendo. También estaba Mirage, que es delgada como un palillo y la presentamos como otro tipo de ideal femenino. Después está Edna, que es muy bajita. Son todas distintas la una de la otra y todas son interesantes a su modo.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco