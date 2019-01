Este bofetón de la prensa extranjera a Vox indigna a los dirigentes del partido

El prestigioso medio Politico ha dedicado un amplio y duro reportaje a Vox en el que carga contra la formación de ultra derecha por su postura sobre la violencia de género. El texto ha provocado la indignación de Iván Espinosa de Los Monteros, vicesecretario del partido, que ha respondido en Twitter.

El artículo se titula "brecha de género en España" y asegura que la "extrema derecha ha hecho de la batalla contra el 'feminismo supremacista' una parte clave de su mensaje". Dice que hay "una nueva fuerza en la política española" que tiene "sus miras puestas en los derechos de las mujeres".

Explica que el apoyo al feminismo se ha multiplicado en los últimos años, pero que ahora hay una contestación liderada por Vox y que las activistas feministas temen que la influencia del partido de extrema derecha se esté extendiendo.

Avances desde Franco

Politico explica que la igualdad de género ha avanzando mucho en poco tiempo y recuerda que bajo la dictadura de Franco las mujeres fueron despojadas de cualquier derecho. De hecho, se subraya en el artículo, una mujer casada necesitaba permiso de su marido hasta para abrir una cuenta bancaria.

Todo cambió, como se puede leer, con la llegada de la democracia y la Constitución, que consagraron el derecho de las mujeres a la igualdad. Y que eso ha tenido su culminación con la llegada de Pedro Sánchez al poder y "el Gobierno más feminista" del mundo desarrollado", donde las mujeres ocupan dos tercios de los cargos ministeriales.

"El feminismo también se ha hecho más visible en la calle", celebra Politico, que recuerda las multitudinarias marchas del 8 de marzo.

Ahora, dice el artículo, Vox ha llegado y Santiago Abascal "está emprendiendo una campaña contra lo que él considera la criminalización de los hombres" que fundamenta en que, según afirma, el 87% de las acusaciones de mujeres contra hombres son falsas. "Los expertos judiciales han desmentido esas afirmaciones", asegura el texto.

"La cruzada de Vox contra la corrección política parece haber alentado a otros a hablar en términos similares. Figuras públicas, comentaristas de medios y miembros de alto rango de la Iglesia Católica se han unido. El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha dicho que el feminismo radical está "inflado con el supremacismo, el resentimiento y la ideología de género, con orígenes inequívocamente marxistas", dice el artículo.

El PP, en una posición incómoda

Eso, dice el Politico, ha puesto al PP en una "posición incómoda" y su líder, Pablo Casado, " parece haberse adentrado en el territorio de Vox, incluso destacando que una cuarta parte de los que sufren violencia en el hogar no son mujeres".

"Pero la postura ambigua del PP sobre el debate de género ha provocado una disidencia interna. Varios políticos de alto nivel del PP se han mostrado incómodos ante la línea dura tomada por Casado y Díaz Ayuso, advirtiendo sobre los peligros de usar el debate para fines políticos", prosigue Politico, que señala que no es casualidad que el resurgimiento feminista de España haya coincidido con la llegada de Podemos.

"Esta primavera, es probable que se pruebe la resistencia de la campaña feminista de España. En mayo, se llevarán a cabo elecciones locales en todo el país, después de las cuales Vox podría ser fundamental para formar nuevos gobiernos regionales. Si es así, su rebelión contra los vientos dominantes de la política de género seguramente estará firmemente sobre la mesa", finaliza el artículo.

Espinosa de los Monteros ha contactado en Twitter con el autor del artículo asegurando que es triste que sus lectores no hayan leído un texto justo y equilibrado.

"Vox está comprometido con la igualdad de derechos para todos los españoles, independientemente del género, como dice nuestra Constitución. La igualdad de derechos no significa mejores derechos para la mitad de la población sólo porque son mujeres", asegura.

Dear @Hedgecoe if only you had started your article setting a little background on what the situation is in Spain, instead of going for the easy-to-the-brain "far-right vs women's rights" line, perhaps your readers would have been treated to a more fair and balanced story. How... — Iván (@ivanedlm) 24 de enero de 2019

...sad that you chose to avoid explaining that Spain has created "man courts" that prosecute men only; that a woman's testimony out of a court of law is enough to tigger financial aid for her; or that men are routinely sent to jail before a judge has heard them, no habeas corpus — Iván (@ivanedlm) 24 de enero de 2019

Vox is indeed committed to equal rights for all Spaniards, regardless of gender, as our Constitution says. Equal rights does not mean better rights for half of the population just because they are women. We will continue to support the extension of those rights to all... — Iván (@ivanedlm) 24 de enero de 2019