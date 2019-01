Bertín Osborne carga contra un conocido cantante por la suciedad de su casa

Bertin Osborne ahora es youtuber. El presentador de Mi casa es la tuya, en Telecinco, tiene un canal llamado Bertín lo hace mejor en el que tiene 7.200 suscriptores.

El cantante se dedica a hacer tutoriales y enseña a sus seguidores a planchar, a limpiar un zapato y a fregar. En este último vídeo, Osborne ha contado algo relacionado con uno de los asistentes a su programa de entrevistas.

"Hay que ver las casas que veo yo, la casa que he visto yo con más mierda no te lo puedo decir porque el muchacho es conocido y canta. Había pelusa, uno movía una silla y había unos pegotones de pelusa debajo de las sillas y digo 'pero chico, esto con la aspiradora, no te hace falta ni la fregona", afirma al terminar el vídeo.

En otros vídeos, Bertín te enseña a enderezar cuatros y fotos y a cómo "triunfar de verdad" con los regalos de Navidad.

"¡Hola Bertiners! Hoy os enseño a utilizar una fregona como es debido para tener el suelo reluciente", escribe Osborne. Y añade: "Y, por favor, ¡no me piséis lo fregado! Para no perderos ninguno de mis tutoriales, suscribíos a mi canal".

¡Hola Bertiners! Hoy os enseño a utilizar una fregona como es debido para tener el suelo reluciente: https://t.co/0Pb8if3nD3 💦 Y, por favor, ¡no me piséis lo fregado! Para no perderos ninguno de mis tutoriales, suscribíos a mi canal 👉https://t.co/L4hPOq8fPR👈 #BertinLoHaceMejor pic.twitter.com/riJzbCCCht — Bertín Osborne (@BertinOsborne) 25 de enero de 2019

Aquí puedes ver el vídeo.