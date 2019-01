El crítico mensaje de Miguel Bosé con Pedro Sánchez: "¿Pablo no le da el permiso?"

El cantante Miguel Bosé ha publicado un tuit crítico contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no pronunciarse públicamente sobre la situación en Venezuela después de que el opositor Juan Guaidó se haya proclamado presidente legítimo del país.

"Sr. Presidente @ sanchezcastejon para cuando su apoyo PÚBLICO a Venezuela? Toda España y resto del mundo espera su posicionamiento que hasta ahora sólo ha sido privado, entiendo. Pero queremos oírlo dicho de su boca. Para cuándo? O Pablo no le da el permiso? Quedamos a la espera", ha escrito Bosé, que en tuits anteriores había mostrado su apoyo entusiasta a Guaidó.

Este jueves, Sánchez le ha trasladado a Guaidó que valora el "coraje" que está demostrando como presidente de la Asamblea Nacional y que España apoya la celebración de unas "elecciones libres, democráticas y transparentes".

La llamada de Sánchez a Guaidó, sin embargo, no supone el reconocimiento de España al opositor que se ha autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, entre otras cosas porque un gesto de este tipo no se hace a través de una conversación telefónica, sino que requiere una comunicación oficial.

El mensaje de Bosé ha generado aplausos y críticas, y el cantante ha respondido a algunas de estas últimas. "Yo puedo hablar de lo que se me antoje y si no te gusta, zapea, no pierdas tiempo", le ha escrito a una usuaria que le había dicho: "Muy poco sabes tú de lo que pide España, los españoles que vivimos en éste país pedimos resolver las desigualdades sociales y que se acaben los chiringuitos de los Ladrones y corruptos. Tú habla de lo que pidan en el país donde vivas".

"Es una pregunta de un ciudadano español a su Presidente sobre un tema específico. Qué pasa, que no se puede preguntar?", le ha replicado Bosé a otra tuitera que le había escrito: "Sr. Bosé, ¿no estará usted generalizando sobre lo que quiere toda España, y escribiendo el tuit desde México?"

Estas han sido otras discusiones que ha tenido Bosé con sus seguidores:

