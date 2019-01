El devastador vaticinio de Almudena Grandes sobre el futuro que te espera viendo lo que está sucediendo con los taxistas

"Ojalá llegue una liberalización salvaje en todos los sectores, para que aprendan lo que significa la competencia desleal, que otros hagan el mismo trabajo que tú pagando menos impuestos para que el dinero se lo lleven quienes los explotan". La escritora Almudena Grandes ha mostrado su indignación —en su comentario Mala persona, en la Cadena Ser— por las críticas a la causa de los taxistas, "cuya huelga refleja como un espejo el mundo hacia el que nos encaminamos".

"Los taxistas tienen razón, aunque casi nadie se la dé", ha destacado la escritora, quien ha recordado que "en Madrid, la tasa de VTC es quince veces superior a la legal".

"Rivera y otros, que se pasan la vida gritando que en una democracia nadie está por encima de la legalidad, han condenado su lucha", ha afirmado Grandes, quien resalta —no obstante— que lo que más le cabrea son aquellos trabajadores precarios que defienden que "los taxistas se fastidien, que Amazon también perjudica a las tiendas".

"A mí, esa gente me está convirtiendo en una mala persona", ha sentenciado.

Pincha aquí para escuchar el comentario en la Cadena Ser

Mala persona

Aún no voy a hablar de Venezuela. O a lo mejor sí, porque todo es lo mismo. La huelga de los taxistas refleja como un espejo el mundo hacia el que nos encaminamos. Supongo que ustedes saben que existe una ley que no se cumple. Que esa ley es incapaz de garantizar los intereses de aquellos a quienes debería proteger. Que en Madrid, la tasa de VTC es quince veces superior a la legal.

Por supuesto que los taxistas tienen razón, aunque casi nadie se la dé. Aunque Rivera y otros, que se pasan la vida gritando que en una democracia nadie está por encima de la legalidad, hayan condenado su lucha. Que son un monopolio, dicen. ¿Y las eléctricas, qué son? Que su huelga es un chantaje. ¿Y las amenazas de Uber y Cabify de irse de España acaso son declaraciones razonables y legítimas? Los conductores de VTC dicen que la ley les deja en la ruina. ¿Valen más unas leyes que otras? ¿O no es una ley lo que ha arruinado, por ejemplo, a los mineros leoneses? Y lo peor no es eso. Lo peor son las opiniones de quienes se ganan la vida en puestos precarios y mal pagados pero dicen que los taxistas se fastidien, que Amazon también perjudica a las tiendas. A mí, esa gente me está convirtiendo en una mala persona. Y me sorprendo deseando que ojalá llegue una liberalización salvaje en todos los sectores, para que aprendan lo que significa la competencia desleal, que otros hagan el mismo trabajo que tú pagando menos impuestos para que el dinero se lo lleven quienes los explotan. A ver si entonces les seguiría pareciendo tan terrible viajar en metro.