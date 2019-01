Guaidó dice que encarcelarle sería un golpe de Estado en Venezuela

El líder del Parlamento y autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó,, llamó este viernes a una nueva movilización la próxima semana y a otras dos actividades este fin de semana en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, al que tacha de ilegítimo.

En su primera aparición pública desde que se adjudicó las competencias del Ejecutivo, Guaidó llamó a participar este sábado en asambleas populares en los 335 municipios para prepararse de cara a una "gran movilización" la próxima semana, de la que no ofreció mayores detalles. Al acto, celebrado a las 11 de la mañana (hora local, cinco horas más en la España peninsular), en el municipio de Chacao, en el área metropolitana de Caracas, Guaidó ha llegado entre gritos de apoyo.

Si las autoridades del país llegaran a meterlo entre rejas, ha dicho, sería un "golpe" de Estado pues, reiteró, su autoridad es "legítima". "Se ha corrido mucho el rumor de si me van a meter preso o no (...) golpe sería si me llevan, eso es un golpe", dijo a modo de respuesta al jefe del Estado, Nicolás Maduro, que en una rueda de prensa de esta misma tarde le ha acusado de golpista.

Horas antes, ya había asumido que podría ser detenido en cualquier momento por arrogarse el poder ejecutivo que reivindica Nicolás Maduro, según ha dicho en una entrevista concedida este viernes por Instagram al periodista venezolano Sergio Novelli.

"En el terreno de lo que pudiera pasar, pudieran meterme preso hoy, eso lo saben Venezuela y el mundo", ha afirmado. Guaidó ya apuntó a esta posibilidad el miércoles, cuando se autoproclamó. "Esto va a tener consecuencias", dijo al tiempo que añadió: "No temo por eso, temo por nuestra gente, que la está pasando mal".

Juan Guaidó: "Dicen que me van a detener... si se atreven a secuestrarme, mantengámonos en la ruta" — Sergio Novelli (@SergioNovelli) 25 de enero de 2019

Juan Guaidó: "Aqui hay gente en la Calle, pa'rato" — Sergio Novelli (@SergioNovelli) 25 de enero de 2019

Maduro pidió el jueves a lo poderes públicos que "actuar en consecuencia para respaldar una conciencia republicana que exige Justicia". Tanto el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, como el fiscal general, Tarek William Saab, han denunciado que Venezuela esta siendo víctima de un "golpe de Estado".

Guaidó también ha advertido de que los funcionarios consulares y de la Embajada de Estados Unidos "que atendiendo el llamado de la autoridad legítima de Venezuela de quedan en el país" podrían ser agredidos por agentes chavistas.

Si tienes un amigo trabajando en algún consulado venezolano en EEUU, hazle llegar este mensaje.#24Ene — Juan Guaidó (@jguaido) 25 de enero de 2019

Maduro anunció el miércoles la ruptura de relaciones con Estados Unidos y dio a su personal 72 horas para abandonar el país, pero Guaidó ha pedido a las misiones diplomáticas que permanezcan en Venezuela. "No descartamos absolutamente nada pero en este momento la ruta esta muy clara marcada, es lograr unas elecciones libres en el más corto tiempo posible", ha ratificado.

Guaidó ha subrayado que la oposición "no está para farsas". "Podemos tener elecciones libres que el mundo reconozca, que los venezolanos participemos y que tengan garantías de avance y futuro", ha remachado.